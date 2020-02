Firma china dice que puede fabricar fármaco para el coronavirus

Bloomberg News

Una farmacéutica china dijo que ha comenzado a producir en masa un fármaco experimental de Gilead Sciences Inc. el cual podría combatir el nuevo coronavirus a medida que China acelera las medidas para encontrar un tratamiento al brote cada vez extendido.

BrightGene Bio-Medical Technology Co., con sede en Suzhou, dijo que ha desarrollado la tecnología necesaria para sintetizar los ingredientes farmacéuticos activos de remdesivir, el fármaco de Gilead que es el principal candidato para tratar el virus altamente infeccioso y el cual ha provocado la muerte de más de 1.000 personas. El medicamento aún no tiene licencia o aprobación en ningún lugar del mundo. La compañía subió un 20% en bolsa el miércoles.

BrightGene dijo que tiene la intención de obtener la licencia para el medicamento de Gilead, pero su decisión de comenzar a fabricar en esta etapa temprana es muy inusual y podría suponer una posible infracción de la propiedad intelectual de la compañía estadounidense. Se produce una semana después de que los investigadores chinos presentaran una solicitud para patentar el medicamento con el objetivo de tratar el nuevo coronavirus, lo que daría a China influencia sobre el uso global de la terapia para combatir el brote.

“En general, la producción constituye una infracción de patente, pero hay una excepción si la producción está destinada únicamente a la aprobación regulatoria y no a la venta en el mercado”, dijo Wang Yanyu, socia especializada en propiedad intelectual del bufete AllBright Law Offices en Pekín.

Grandes áreas de China están paralizadas por la epidemia de coronavirus, y el medicamento de Gilead se considera un posible avance después de que mostrase señales de eficacia en pacientes infectados en Estados Unidos. Los investigadores chinos ahora están probando el medicamento en 761 pacientes en ensayos clínicos en Wuhan.

BrightGene dijo que tendrá que licenciar la patente de Gilead, realizar ensayos clínicos y obtener aprobaciones regulatorias antes de poder vender el medicamento en el mercado. La tecnología que ha desarrollado para producir remdesivir podría no ser de mucho valor si el medicamento no produce resultados ideales en los ensayos clínicos en curso, o si la epidemia se controla pronto, dijo.

Gilead no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La semana pasada, la compañía dijo que inventó remdesivir y que la había patentado en China, incluida la presentación de solicitudes de patentes para su uso en coronavirus. La compañía también dijo que está trabajando con cargos chinos, estadounidenses y de la Organización Mundial de la Salud para determinar con rapidez si el medicamento es eficaz para tratar el virus.BrightGene no respondió de inmediato a las consultas de Bloomberg sobre la producción remdesivir.