El furor por autos eléctricos impulsa las ganancias de los fabricantes

Los inversionistas están recompensando a los fabricantes de automóviles estadounidenses, a medida que estos adoptan los vehículos eléctricos como estrategia de impulso en medio de la creciente demanda de automóviles amigables con el medio ambiente.

Después de permanecer rezagadas durante gran parte de 2020, las acciones de General Motors Co. y Ford Motor Co. se dispararon, registrando un inicio de año récord. Sus movimientos han superado a Tesla Inc., que avanzó más de 740% el año pasado gracias a la creciente opinión de que los autos eléctricos dominarán el futuro de la industria.

En lo que va del año, General Motors subió 35% después de anunciar una serie de desarrollos que incluyeron una asociación con Microsoft Corp. para su empresa de conducción autónoma, planes para desarrollar vehículos eléctricos comerciales y la renovación de su logotipo corporativo. Ford avanzó 36% con la esperanza de unirse a GM en la tendencia de los vehículos eléctricos cuando comenzó a vender el SUV eléctrico Mustang Mach-E y los inversionistas esperan la introducción de una camioneta eléctrica prevista para 2022.

General Motors subió hasta 2% el jueves, alcanzando un máximo histórico. Adam Jonas de Morgan Stanley dijo que espera que las acciones obtengan interés de una gama más amplia de inversionistas en el futuro, incluidos los que se centran en tecnología y medioambiente, sociales y de gobernanza. “Es posible que estemos presenciando una de las reinvenciones más profundas de la posición competitiva y estratégica de una empresa automotriz en la historia del negocio”, escribió Jonas a principios de esta semana en una nota a los clientes.

Ford avanzó hasta 12%, su nivel más alto desde 2018, después de que Jim Cramer de CNBC dijera que las acciones eran baratas y tenían impulso para subir más. El fabricante de automóviles con sede en Detroit también tiene una inversión en la startup de vehículos eléctricos Rivian Automotive Inc., que recaudó US$2.650 millones en nuevos fondos de un grupo de inversionistas liderados por T.Rowe Price Group Inc. La capitalización de mercado de General Motors ha aumentado US$21.000 millones este año, en tanto que Ford ha agregado US$13.000 millones.