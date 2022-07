General Motors vende bonos verdes para competir con Tesla en el sector de auto eléctricos

General Motors Co. está vendiendo bonos ecológicos por primera vez, uniéndose a sus competidores para aprovechar el mercado de deuda sostenible para financiar la transición a vehículos eléctricos para competir con Tesla Inc.

El fabricante de automóviles venderá bonos verdes en hasta dos partes, según una persona con conocimiento del tema. La parte más larga de la oferta, un valor a 10 años, podría rendir 3,2 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque los detalles son privados.

GM espera asignar los ingresos netos de esta oferta exclusivamente a soluciones de transporte limpio, incluidas inversiones en diseño, desarrollo o fabricación de tecnología de transporte limpio y soluciones habilitadoras, dijo la persona.

La empresa con sede en Detroit publicó este año un marco de finanzas sostenibles, que guiará a GM, GM Financial y sus subsidiarias en la emisión de deuda sostenible, incluidos bonos y préstamos. Eso permitirá a GM alinear su financiación con una visión totalmente eléctrica, de acuerdo con el marco.

Competidores de GM, como Ford Motor Co., Toyota Motor Corp. y Honda Motor Co. han aprovechado el mercado de deuda sostenible para financiar su transición a los autos eléctricos. En noviembre, Ford recaudó US$2.500 millones en bonos verdes en noviembre, que en ese momento fue la mayor oferta de este tipo de una corporación estadounidense. En marzo, Honda, con sede en Tokio, superó esa cifra al vender US$2.750 millones en bonos verdes denominados en dólares.

Barclays Plc, BNP Paribas SA, Bank of America Corp., Citigroup Inc., Credit Agricole SA, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley están administrando la venta de bonos, dijo la persona.