Google cancela importante conferencia ante temores por virus

Gerrit De Vynck

Google canceló su conferencia insignia, la última cancelación de un evento debido a que la preocupación por el coronavirus crece entre las empresas.

El evento de mayo, llamado I/O, reúne a miles de personas de todo el mundo que se asocian o crean aplicaciones y sitios web para los servicios digitales de Google. La compañía reembolsará a los participantes y buscará formas de celebrar sesiones digitalmente, de acuerdo con un correo electrónico enviado a los participantes y visto por Bloomberg. El lunes, Google tomó la misma decisión para su conferencia Cloud Next.

Las conferencias son particularmente importantes en la industria de la tecnología, donde las empresas deben mantener a desarrolladores y usuarios comprometidos con sus plataformas. El virus está socavando estos esfuerzos este año, a medida que se descartan los planes de viaje y las compañías aumentan las protecciones para sus empleados.

Facebook Inc. ya ha cancelado su principal conferencia de desarrolladores, F8. Microsoft Corp. también convocó a una reunión más pequeña. Las conferencias de la industria tecnológica como Game Developers Conference y el Mobile World Congress también fueron canceladas. La principal conferencia de Apple Inc., WWDC, generalmente se celebra en junio, pero la compañía aún no ha anunciado el evento este año.

El lunes, Google, de Alphabet Inc., prohibió todos los viajes de negocios, excepto en situaciones “críticas”, según un memorando enviado por su directora financiera, Ruth Porat, visto por Bloomberg. El memorándum pedía a los empleados actualmente en el extranjero que regresen a casa lo antes posible.