HBO Max entrará al concurrido mercado de streaming el 27 de mayo

Lucas Shaw y Gerry Smith

AT&T Inc. fijó una fecha de lanzamiento el 27 de mayo para su servicio HBO Max, en el tercer lanzamiento importante de streaming en menos de dos meses, a medida que los gigantes de los medios intentan capitalizar la creciente demanda de video.

HBO Max debutará en EE.UU. antes de lanzarse en Europa y América Latina en los próximos meses y años, dijo la compañía el martes. AT&T está gastando un par de miles de millones de dólares al año en HBO Max, su mayor iniciativa para la división WarnerMedia desde que el negocio fue adquirido por US$85.000 millones hace casi dos años.

El servicio está tratando de construirse sobre los 35 millones de personas que ya pagan por HBO en Estados Unidos, y los millones más que pagan por alguna versión en el extranjero. HBO Max incluirá todas las series originales actuales y futuras, así como un catálogo de miles de películas y programas de televisión más antiguos como “The West Wing”, “Friends” y “South Park”.

La red de HBO ha servido como el estándar de oro en calidad durante las últimas dos décadas, ganando habitualmente la mayor cantidad de nominaciones de cualquier cadena de televisión en los Premios Emmy y produciendo íconos culturales como “The Sopranos”, “Sex and the City” y “Game of Thrones”. Netflix Inc. a menudo ha citado a HBO como modelo temprano para su servicio de streaming.

Pero HBO ha tardado en adaptarse al cambio de los espectadores en línea. Su servicio de transmisión independiente, HBO Now, tiene una fracción de la base de clientes de Netflix, Hulu o Disney+, que se lanzó a fines del año pasado.

Walt Disney Co. ahora es visto como el líder entre las principales compañías de medios que intentan adoptar el streaming. Disney+ suscribió a más de 50 millones de clientes en sus primeros cinco meses, impulsado por una agresiva campaña de marketing que cubrió aeropuertos, paradas de autobuses y redes de televisión con anuncios.

La cuarentena por la COVID-19 ha hecho que los servicios de streaming sean más deseables, pero también ha obligado a las empresas a cambiar sus planes de marketing.

Con HBO Max, AT&T está haciendo sus propios ajustes. La publicidad que se habría gastado en vallas publicitarias y eventos en vivo se está cambiando a las redes sociales y en línea. HBO pospuso los estrenos de cine y televisión en vivo, algunos de los cuales fueron programados para eventos como los festivales de cine South by Southwest y Tribeca, que han sido cancelados. HBO Max tampoco puede terminar algunos de los programas que planeaba tener para el lanzamiento porque la producción está suspendida.

Aun así, la crisis de salud global ha tenido un efecto positivo en la mayoría de los servicios de streaming. El consumo de videos en línea ha aumentado a medida que miles de millones de personas están atrapadas en sus hogares con más tiempo libre y menos que hacer. El uso de Netflix, Disney+, Hulu y el servicio de video de Amazon.com Inc. se ha disparado, según los analistas.