HBO Max es muy caro para la mayoría de los estadounidenses

Nick Turner

HBO Max de AT&T Inc. no debutará hasta fin de mes, pero la compañía ya está trabajando duro para convencer a los estadounidenses de que pueden pagarlo.

El servicio de video costará US$15 al mes, tarifa que se ubica en el extremo superior de lo que cobran sus rivales de streaming, pero una promoción permite a los clientes obtenerlo por US$12 mensuales durante el primer año. Jeff McElfresh, ejecutivo de AT&T, dijo el mes pasado que la compañía estaba buscando varias formas de hacer que HBO Max fuera más apetecible.

No es de extrañar. Según una encuesta a aproximadamente 1.000 consumidores estadounidenses realizada por Corus en nombre de Bloomberg, la mayoría de los estadounidenses gastan US$15 o menos en todo su presupuesto de servicios de streaming. Y al menos por ahora, HBO Max no es la prioridad.

Los encuestados señalaron que consideraban que la plataforma de HBO era menos indispensable que Netflix, Disney+, Hulu y Amazon Prime Video. La categorizaron en el mismo rango que CBS All Access de ViacomCBS Inc., un servicio de US$6 al mes que ha tenido un éxito moderado, pero no el que HBO Max aspira a tener.

La plataforma más popular es Netflix, que cuesta US$13 al mes. Y Disney+, que ha acumulado rápidamente más de 50 millones de usuarios desde su lanzamiento el año pasado, solo cuesta US$7.

Los servicios de streaming en general se han beneficiado de las cuarentenas por coronavirus que afectaron a Estados Unidos y gran parte del mundo: Netflix agregó la asombrosa cifra de 15,8 millones de suscriptores el último trimestre. Pero la depresión económica y el desempleo generalizado pueden hacer que los consumidores estén menos ansiosos por solicitar nuevos servicios, especialmente a medida que la crisis continúa.

AT&T lanzará HBO Max el 27 de mayo y la compañía ha estado evaluando una serie de promociones “para encontrar la propuesta de valor correcta y la oportunidad correcta de expansión del mercado”, dijo McElfresh el mes pasado.

Quibi, una aplicación de video de formato corto que fue lanzada el mes pasado pasó por el mismo proceso. Inicialmente ofreció una prueba gratuita de 90 días a nuevos clientes.

HBO Max tiene algunas ventajas. En particular, más de 40 millones de personas en EE.UU. ya pagan por HBO, ya sea la red de cable o la versión en línea actual. Y ahora tendrán la oportunidad de pagar un precio similar por un servicio con mucho más contenido, que incluye películas clásicas, repeticiones como “Friends” y nuevas producciones originales.

AT&T también puede convencer a quienes no quieren seguir viendo televisión por cable y que están invirtiendo ese dinero en servicios de streaming. Incluso los clientes con presupuesto limitado pueden descubrir que tienen US$15 adicionales al mes para gastar.