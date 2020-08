H&M suspende a gerentes que nombraron producto de forma racista

Anton Wilen

“Nos tomamos el uso del lenguaje racialmente ofensivo extremadamente en serio”, dijo la portavoz de la compañía, Ulrika Isaksson, en un comunicado el jueves. “Mientras se realizan investigaciones internas y externas, hemos suspendido al equipo y a los gerentes responsables de esta área del negocio”.

El incidente, que fue reportado primero por CNN, llega dos años después de una controversia sobre una sudadera con capucha que H&M anunciaba con un niño negro y una leyenda que decía “mono más genial de la selva”.

Empresas de todo el mundo están revisando sus políticas sobre diversidad tras semanas de protestas contra el racismo en Estados Unidos luego de que George Floyd fuera asesinado por un oficial de policía blanco en Minneapolis.

Las marcas de los críticos han considerado problemáticas, desde el jarabe de arce Aunt Jemima de PepsiCo Inc. al arroz Uncle Ben’s de Mars Inc., están experimentando un cambio de imagen. Nestlé SA y Nike Inc. agregaron el 19 de junio a su calendario de fiestas corporativas para conmemorar el fin formal de la esclavitud en Estados Unidos en 1865. El gerente de recursos humanos de Adidas AG renunció en junio después de ser criticado por considerar las preocupaciones de los empleados sobre las disparidades raciales como “ruido”.

Después de retirar la sudadera con capucha, que provocó protestas en algunas tiendas en Sudáfrica, H&M nombró a un jefe global de diversidad e inclusión, diciendo que el minorista debe evitar el racismo en cualquier forma, deliberada o accidental.

H&M está intensificando sus esfuerzos para mejorar la diversidad dentro de la empresa, dijo Isaksson. Las medidas incluyen controles internos más fuertes y un consejo asesor externo con ejecutivos de negocios de diversos orígenes.