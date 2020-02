India a punto de aprobar servicio de pagos de WhatsApp: fuentes

Saritha Rai

India tiene previsto aprobar la introducción del servicio de pagos de WhatsApp, según personas familiarizadas con el asunto, permitiendo así la entrada de un gigante de Facebook Inc. con más de 400 millones de usuarios en el terreno de los pagos digitales ya ultracompetitivo del país.El servicio, que lleva dos años en modo de prueba con un millón de usuarios, ahora puede expandir las actividades de pagos de manera gradual, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad porque la decisión aún no es pública. El anuncio oficial podría hacerse en los próximos días, dijeron las personas.

El mercado de pagos de India ya cuenta con la presencia del pionero nacional Paytm; Google Pay, de Alphabet Inc.; PhonePe, de Walmart Inc.; Amazon Pay, de Amazon.com Inc., y otras startups numerosas. Sin embargo, dada su enorme base de usuarios, WhatsApp tiene el potencial para competir con los líderes y transformar el segmento de los pagos digitales en India.

WhatsApp no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.En los últimos meses, WhatsApp se ha apresurado a cumplir con las regulaciones de localización de datos del país. El banco central del país, el Banco de la Reserva de la India, exige que los proveedores de servicios de pago digital guarden los datos de usuarios y transacciones en servidores del país. La aplicación de mensajes con sede en Estados Unidos también intentó aliviar la preocupación de que su plataforma de mensajes fomenta el odio y permite que las noticias falsas y los rumores, algunos de los cuales han provocado una serie de linchamientos en el país, se vuelvan virales.

Según un supuesto que se está considerando, WhatsApp podría introducir su servicio a hasta 10 millones de usuarios y posteriormente, tras mostrar el cumplimiento de los requisitos regulatorios, se permitirá una mayor expansión. WhatsApp quiere la aprobación para una introducción rápida del servicio a nivel nacional. India es la mayor base de usuarios de WhatsApp, con más de 400 millones de usuarios.

A diferencia de otros competidores, WhatsApp podrá adquirir clientes para su servicio de pagos de forma orgánica debido a la popularidad de su aplicación de mensajería en el país. La unidad de Facebook podría arrebatar cuota de mercado a sus rivales y trastornar la industria, planteó Arnav Gupta, analista especializado en el segmento de pagos digitales de Forrester Research.Se proyecta que el mercado de pagos digitales de India se quintuplique y alcance US$1 billón para 2023, según un informe del banco de inversión Credit Suisse Group.