Estados Unidos insta a embarazadas a vacunarse porque no existe riesgo mayor de aborto

Los funcionarios de salud de Estados Unidos intensificaron los llamados para que las mujeres embarazadas se vacunen contra el covid-19, al tiempo que nueva evidencia mostró que no existe un riesgo mayor de aborto espontáneo debido a las vacunas.

Las mujeres que recibieron vacunas contra el covid de ARN mensajero antes de las 20 semanas de embarazo no tienen mayor riesgo de aborto espontáneo u otros problemas de seguridad, según el análisis de un registro de una agencia. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) actualizó su mensaje para recomendar las vacunas para mujeres embarazadas; anteriormente había dicho que eran elegibles.

Los nuevos datos son particularmente importantes porque las mujeres embarazadas que se contagian tienen un mayor riesgo que la población general de enfrentar consecuencias graves del covid-19, como la hospitalización. Sin embargo, las mujeres embarazadas se han mantenido en gran medida fuera de los ensayos clínicos de las vacunas debido a preocupaciones de seguridad durante las pruebas iniciales de los productos.

“Alentamos a las mujeres embarazadas a vacunarse; deberían vacunarse”, dijo Sascha Ellington, líder del equipo de preparación y respuesta ante emergencias en la División de Salud Reproductiva de los CDC, en una entrevista. “Los beneficios superan cualquier riesgo potencial o conocido de la vacuna”.

A medida que la variante delta del coronavirus se propaga por EE.UU., los CDC han escuchado de los médicos que están viendo un número cada vez mayor de mujeres embarazadas hospitalizadas con covid, dijo Ellington. La agencia está ansiosa por publicar los nuevos datos lo más rápido posible y combatir cualquier información errónea que se difunda sobre el riesgo de la vacuna, explicó.

Las vacunas de ARN mensajero son elaboradas por Moderna Inc. y la asociación de Pfizer Inc. con BioNTech SE, que fueron las primeras en ser aprobadas en EE.UU. Si bien los datos no incluyeron a las vacunas fabricadas por Johnson y Johnson, la recomendación para las personas embarazadas se aplica a las tres vacunas contra el covid aprobadas en EE.UU., dijo Ellington.