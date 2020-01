Inversión tecnológica del Reino Unido ‘robusta’ antes del brexit

Amy Thomson

La inversión en la industria tecnológica del Reino Unido es sólida en el período previo a la retirada del país de la Unión Europea, dijo la secretaria de Cultura Británica, Nicky Morgan.

“Tenemos grandes capacidades digitales, obviamente tenemos un mercado de inversión de capital riesgo muy activo y bien desarrollado, tenemos un Gobierno que quiere apoyar” la innovación y otros cambios, dijo Morgan en una entrevista en Bloomberg Television. “Hay razones distintas por las cuales las personas se instalan en el Reino Unido”.

Las empresas de capital de riesgo invirtieron 9.200 millones de libras (US$12.000 millones) en el Reino Unido el año pasado, un 22% más que el año anterior, según un informe de la consultora KPMG y PitchBook publicado el miércoles. Los fondos europeos están gastando cantidades récord a medida que la industria tecnológica en el continente se vuelve más competitiva frente a sus rivales en Estados Unidos y Asia.

Felix Capital, la firma de capital de riesgo con sede en Londres que respaldó Goop Inc., Farfetch Ltd. y Peloton Interactive Inc., cerró su tercera ronda de financiación, recaudando US$300 millones, dijo la compañía en un comunicado el miércoles.

La ronda duplica los activos gestionados por la compañía a más de US$600 millones, dijo Felix. La firma generalmente invierte en compañías de tecnología orientadas a los consumidores con servicios por internet como la entrega de ropa de diseño de alta gama y cajas de comida vegetariana.

Europa en su conjunto está comenzando a beneficiarse de la experiencia tras una generación de startups exitosas de las que aprender, dijo el fundador de Felix, Frédéric Court, en una entrevista con Bloomberg TV.

Europa ahora tiene “el beneficio durante 10, 15, 20 años de haber desarrollado empresas como Spotify”, dijo Court. Ello derivó en una “mejora significativa de la calidad de la gestión a la que los empresarios pueden acceder”.

A medida que el Reino Unido se acerca a la fecha límite del 31 de enero para abandonar el bloque comercial de la Unión Europea, el Gobierno espera que el sector tecnológico continúe atrayendo nuevas empresas y sea un motor de crecimiento para la economía. Mientras el talento continúe fluyendo hacia el país, una mayor certeza sobre el proceso del brexit podría alentar a los inversores de capital de riesgo a inyectar más efectivo, dijo KPMG en su informe.