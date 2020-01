Junta de contenido de Facebook solo establecerá directrices

Kurt Wagner

La Junta de Supervisión propuesta para Facebook Inc., un grupo de personas ajenas a la empresa que determinará si las publicaciones controversiales de los usuarios violan las reglas de la red social, podría demorarse meses en tomar estas decisiones, lo que indica que el panel no desempeñará un papel en detener rápidamente la propagación viral de información errónea o abuso en el servicio

En cambio, la junta abordará casos que “guíen las futuras decisiones y políticas de Facebook”, escribió la compañía el martes en una publicación de blog. “Esperamos que la junta tome una decisión sobre el caso, y que Facebook haya actuado sobre esa decisión, en aproximadamente 90 días”. La compañía también dijo que podría acelerar algunas decisiones en “circunstancias excepcionales” y que se completarían en el transcurso de 30 días, pero podría ser más rápido.

Facebook también anunció el primer director de la junta: Thomas Hughes, exdirector ejecutivo de Article 19, una organización de derechos humanos que se centra en los derechos de libre expresión. Hughes no será miembro de la junta, lo que significa que no revisará casos individuales, sino que servirá como el principal ejecutivo del panel, ayudando a dirigir el personal responsable de la operación. En diciembre, Facebook reservó US$130 millones para ayudar a financiar la junta durante los primeros seis años.

El marco de tiempo general para la toma de decisiones de la junta fue uno de los detalles incluidos en los estatutos propuestos que Facebook publicó el martes y regirán la operación del grupo. La compañía anunció planes para crear la junta hace más de un año, a fin de trasladar parte de la responsabilidad de tomar decisiones difíciles de contenido a personas que no sean empleados de Facebook. En ese momento, el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, dijo que el panel independiente sería importante para garantizar que Facebook no tenga demasiado poder sobre el discurso de los usuarios a nivel mundial. “Proporcionará seguridad de que estas decisiones se toman en el mejor interés de nuestra comunidad y no por razones comerciales”, dijo.

Sin embargo, la velocidad a la que la junta revisará las decisiones sobre el contenido significa que los empleados y contratistas de Facebook seguirán tomando decisiones cuando más importa: cuando las publicaciones se comparten por primera vez. Facebook continuará revisando las publicaciones de la misma manera que lo hace hoy, pero se ha comprometido a tomar las decisiones de la Junta de Supervisión como finales una vez sean tomadas. Dada la velocidad a la que la información puede viajar en Facebook, eso significa que la Junta de Supervisión será más una solución correctiva para evitar un problema futuro, en lugar de un equipo de respuesta para resolver rápidamente uno actual.

Un ejemplo utilizado por alguien cercano a la junta fue el del video manipulado de la presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, el cual apareció en Facebook en mayo y supuestamente mostraba a la congresista arrastrando las palabras. En ese caso, Facebook decidió mantener el video en la plataforma. En el futuro, la junta podría revisar la publicación y decidir lo contrario, pero su decisión no haría mucho para proteger a las personas afectadas por la información errónea. En cambio, sentaría un precedente de cómo Facebook podría actuar más rápido en el futuro para incidentes similares.