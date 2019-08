La Casa Blanca de Trump está girando rápidamente

Timothy L O'Brien

Barack Obama se irritó por los comentarios de Donald Trump. El lunes por la tarde, el expresidente tuiteó una declaración a raíz de los asesinatos en masa del pasado fin de semana en Dayton, Ohio, y El Paso, Texas. "Hasta que todos nos levantemos e insistamos en responsabilizar a los funcionarios públicos por cambiar nuestras leyes sobre armas, estas tragedias seguirán ocurriendo", escribió Obama, sin identificar a ningún funcionario por su nombre. "Deberíamos rechazar por completo el lenguaje que sale de la boca de cualquiera de nuestros líderes que alimenta un clima de miedo y odio o normaliza los sentimientos racistas".

Trump respondió temprano a la mañana siguiente. Citó a un presentador del programa de televisión "Fox & Friends" que señaló que George W. Bush nunca criticó a su sucesor en la Casa Blanca cuando se produjeron tiroteos masivos durante la presidencia de Obama. Trump citó a otra presentadora que dijo que todo le parecía político y sugirió que la declaración de Obama era parte de un esfuerzo más amplio para "impulsar esa narrativa racista" sobre él.

La respuesta óptima del presidente habría sido reconocer las observaciones de Obama y decir que las compartía. Pero dado que Trump ya había puesto en duda dónde nació Obama; dijo que el exmandatario era deficiente ("el presidente más ignorante de nuestra historia"); rutinariamente lo consideraba inepto ("un desastre"); y una vez afirmó que había intervenido teléfonos en la Trump Tower, era poco probable que armonizara con Obama respecto a las raíces de una tragedia nacional. ¿Cuál habría sido la siguiente mejor respuesta? Ignorar lo que escribió Obama. ¿Una respuesta inútil? Lo que Trump tuiteó.

Todo esto sigue siendo importante porque Trump viaja el miércoles a Dayton y El Paso a ofrecer consuelo y apoyo a las comunidades de la zona. Realiza esas visitas con equipaje. Un racista de toda la vida que ha presidido manifestaciones políticas antiinmigrantes incendiarias y a veces violentas había pasado las últimas semanas antes de los disparos atacando a demócratas de color. Esto provocó críticas generalizadas de que su lenguaje y acciones abrieron la puerta a tragedias como el tiroteo en El Paso, que parece haber apuntado intencionalmente a inmigrantes mexicanos.

Como señaló recientemente el Washington Post, es difícil predecir qué presidente se presentará para sanar las heridas de la nación en esos momentos: El "Trump Teleprompter" (el unificador que lee los comentarios preparados) o el "Trump Twitter" (el divisor que hostiga a las razas minoritarias). Siempre podemos esperar que Trump vuelva a ser este último porque es quien es, incluso si se las arregla temporalmente para ajustarse con su yo que lee el teleprompter. Y ese es el riesgo: las visitas de Trump hoy podrían causar más problemas de los que resuelven. (Cerca de la medianoche del martes, Trump expresó su descontento con cierto residente de El Paso: "Beto (nombre falso para indicar herencia hispana) O’Rourke".

Trump es excepcionalmente incapaz de hacer lo que debe hacerse, incluso el hecho de dejar de lado una activa revisión de las inadecuadas leyes de armas de la nación. No ha encontrado en sí mismo una razón para disculparse por ninguno de los sentimientos que había herido, o por las vidas que había puesto en peligro, antes de los tiroteos, y es poco probable que comience a expresar remordimiento o cambiar de rumbo de manera sincera actualmente. Todo eso es consistente, desafortunadamente, con la forma en que sus asesores más cercanos han estado haciendo girar las cosas desde los disparos.

Ivanka Trump, una permanente caja de resonancia de su padre, tuiteó el domingo que esperaba una intervención divina en las tragedias. "Que Dios sostenga a las víctimas, sus familias y las comunidades de El Paso y Dayton fuertemente en sus brazos amorosos". Si bien podría ser más práctico en el corto plazo que la Casa Blanca mostrara algo de amor, Ivanka ha invocado regularmente la devoción religiosa en su cuenta de Twitter después de eventos trágicos, y su respuesta el domingo fue consistente con eso. (Su padre, que nunca ha sido particularmente religioso o feligrés pero tiene una base política evangélica leal, también envió sus oraciones a las víctimas de El Paso y Dayton). Aunque Ivanka se ha mantenido notablemente callada en público respecto a la intolerancia de su padre, logró adelantarse a él durante el fin de semana para identificar a uno de los culpables de los tiroteos: "La supremacía blanca, como todas las otras formas de terrorismo, es un mal que debe ser destruido", aconsejó en Twitter.

Sin embargo, el martes en la mañana, algunas de las buenas intenciones de Ivanka parecieron haberse vuelto políticas. Destacó los tiroteos en Chicago y recordó amablemente a sus seguidores de Twitter que "no debemos adormecernos con la violencia que enfrentan las comunidades de los centros urbanos todos los días". Ese mensaje, que envolvió a Chicago en la narrativa de El Paso-Dayton, molestó al alcalde de Chicago pero encontró un lugar cómodo en el reciente esfuerzo de su padre para convertir las ciudades de Estados Unidos en agujeros infernales dirigidos por los demócratas.

Kellyanne Conway, una suplente frecuente de Trump, también ha intercedido por su jefe. El martes, la consejera de Trump hizo saber que está "enloquecida" por la, según ella, falta de interés de los medios en la ideología del tirador de Dayton, quien, según informes, dijo que apoyaba a Bernie Sanders y Elizabeth Warren, alegando que el sesgo liberal obligó a los periodistas a enfocarse en el tirador de El Paso, cuyo lenguaje en un manifiesto online que refleja algunas de las frases de Trump.

Lo que separa a los dos asesinos, por supuesto, es que aún no se han encontrado pruebas que indiquen que las acciones del tirador de Dayton fueran motivadas racial o políticamente, por lo que las autoridades federales no lo han calificado como un acto de terrorismo doméstico. El tirador de El Paso, por otro lado, era miembro de un grupo discriminatorio online antiinmigrante y dijo que se enfureció, en parte, por sus temores de una "invasión hispana de Texas", razón por la cual, en parte, las autoridades consideran que la masacre es un acto terrorista.

Otro factor importante separa la manera en que los medios han visto ambos tiroteos. Sanders y Warren no han adoptado la violencia, el fanatismo y el racismo como parte de una cruzada contra los inmigrantes. No proporcionaron las razones que un asesino podría digerir antes de tomar un arma. No obstante, Trump sin duda ha hecho eso exactamente. Ha llamado la atención con razón por lo que ha dicho y, obviamente, porque él es el presidente. Además, Trump está bajo el microscopio porque ha jugado un papel fundamental en la puesta en marcha de los eventos que está tratando de encauzar al visitar Dayton y El Paso hoy. Trump tiene cierto trabajo por hacer.