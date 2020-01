La Casa Blanca infringió la ley al retener ayuda a Ucrania

Daniel Flatley

La oficina de presupuesto de la Casa Blanca violó la ley federal cuando retuvo cerca de US$214 millones asignados por el Congreso al Departamento de Defensa para la ayuda de seguridad a Ucrania, concluyó una agencia de vigilancia independiente del Congreso.

“La ejecución fiel de la ley no permite que el presidente ponga sus propias prioridades políticas por encima de las que el Congreso ha promulgado en ley”, dijo la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) no partidista en un informe publicado el jueves. La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) “retuvo fondos por una razón de política, lo cual no está permitido por la Ley de Control de Adjudicación”.

El retraso en la entrega de ayuda de seguridad a Ucrania el verano pasado es fundamental para el juicio político contra el presidente Donald Trump. Los artículos de juicio político acusan a Trump de retener la ayuda y una visita a la Casa Blanca por parte del nuevo presidente de Ucrania, a fin de obligar al gobierno a anunciar una investigación que enredaría a uno de los principales rivales políticos de Trump, el exvicepresidente Joe Biden. También acusan a Trump de bloquear documentos y testimonios sobre la ayuda a Ucrania.

Los demócratas dijeron que el informe refuerza su argumento de que cuando se inicie el juicio de Trump en el Senado, los republicanos deberían permitir la presentación de testigos y pruebas que no estaban disponibles para los investigadores de la Cámara.

“Los hallazgos independientes de la GAO refuerzan la necesidad de que el Senado obtenga todos los documentos relevantes y escuche a testigos clave para tener un juicio justo”, dijo en un comunicado el senador demócrata Chris Van Hollen de Maryland, quien solicitó la investigación de la GAO en diciembre.

La Oficina de Administración y Presupuesto cuestionó las conclusiones de la GAO.

“No estamos de acuerdo con la opinión de GAO. La OMB utiliza su autoridad de distribución para garantizar que los dólares de los contribuyentes se gasten adecuadamente, de acuerdo con las prioridades del presidente y con la ley”, dijo la portavoz de la OMB Rachel Semmel.

De conformidad con la Ley de Control de la Adjudicación de 1974, el poder ejecutivo está legalmente obligado a gastar el dinero que el Congreso aprueba y que el presidente promulga.

Investigación

La ayuda fue retenida al mismo tiempo que el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani estaba haciendo un acercamiento de canal secundario a Ucrania, como parte de un esfuerzo por lograr que el gobierno anunciara una investigación sobre Biden y su hijo Hunter Biden, que había estado en el consejo de una compañía de energía ucraniana, según el testimonio en la investigación de juicio político de la Cámara.

La ayuda tenía como objetivo ayudar a Ucrania a defenderse de los separatistas respaldados por Rusia. Finalmente fue liberada en septiembre, después de que miembros del Congreso comenzaran a cuestionar la demora y un denunciante alertara sobre la llamada telefónica de Trump con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy.

“La ayuda salió sin perjuicio de nuestra seguridad nacional”, dijo el jueves el portavoz del Departamento de Defensa, Jonathan Hoffman, a periodistas en el Pentágono.

El informe de la GAO sostiene que “no hubo un factor externo que causara un retraso inevitable. Más bien, la OMB, por su propia voluntad, prohibió explícitamente al Departamento de Defensa entregar las cantidades obligadas”.