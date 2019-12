La crisis porcina dispara el patrimonio de este ganadero chino

Blake Schmidt y Emma Vickers

La crisis porcina de China, que empujó la inflación a un máximo de varios años el mes pasado causando la preocupación de los consumidores, continúa generando enormes ganancias para algunos empresarios.

Uno de los más destacados es Qin Yinglin.

El patrimonio neto del presidente de Muyuan Foodstuff Co. se ha multiplicado en más de cuatro veces este año a US$8.600 millones, convirtiéndola en la fortuna de más rápido crecimiento del índice de multimillonarios de Bloomberg, una clasificación de las 500 personas más ricas del mundo.

Los precios al por mayor del cerdo han aumentado más del 100% este año, según datos del Ministerio de Comercio de China, la mayor tasa anual de inflación al consumidor en siete años, dado que una epidemia de peste porcina africana provocó la muerte de millones de cerdos.

Los beneficios de Muyuan aumentaron un 260% en el tercer trimestre con respecto al mismo período en 2018, impulsados principalmente por los precios más altos de la carne de cerdo. La compañía y otros grandes productores probablemente ganaron cuota de mercado a medida que las empresas más pequeñas se vieron obligadas a cerrar sus negocios en medio de grandes pérdidas, según Fitch Ratings.

“Algunas compañías están en serias dificultades porque no pueden reproducir su manada de cerdos”, dijo Li Chen, analista de Fitch. “Pero algunas empresas están viendo una gran rentabilidad”.

Los reyes del cerdo

Qin no es el único que se está beneficiando de la crisis. Otros ganadores incluyen WH Group, que cotiza en la bolsa de Hong Kong, el mayor productor de carne de cerdo del mundo, y New Hope Group, un criador de cerdos y productor de alimentos para animales. El presidente de New Hope, Liu Yonghao, ahora acumula un patrimonio neto de US$11.000 millones, casi el doble frente a finales de 2018.

La mayor parte de la riqueza de Qin se deriva de una participación del 60% en Muyuan. Qin posee acciones directamente y con su esposa a través de Muyuan Industrial Group, según el informe regulatorio del tercer trimestre de la compañía.

Qin, natural la provincia de Henan, nació en 1965 y se graduó en la Universidad Agrícola de Henan con un título en ganadería, según el sitio web de su compañía.

Fue enviado a una empresa estatal después de graduarse, pero renunció tres años después para comenzar un negocio de cría de cerdos en su ciudad natal de Nanyang. El empresario comenzó con solo 22 cerdos y ahora su compañía sacrifica unos 5 millones al año.

La empresa ha estado desinfectando camiones, esterilizando alimentos para animales con calor y filtrando el aire en granjas para prevenir la propagación de la peste porcina africana, dijo Qin al South China Morning Post en una entrevista en marzo.

La enfermedad, para la cual no hay una vacuna aprobada, puede ser mortal para los cerdos pero no afecta la salud humana.

“La peste porcina trae beneficios y daños”, dijo Qin en la entrevista. “Tenemos que superar este violento huracán y convertirlo en una excelente oportunidad para nuestro desarrollo”.