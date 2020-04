La práctica dental está casi paralizada, y 2021 no es seguro

Bailey Lipschultz

La Asociación Dental Estadounidense advirtió que es probable que la actual pandemia de Covid-19 sin precedentes limite el gasto dental en 2021, una advertencia severa que contrasta con cierto optimismo de una recuperación rápida.

Más del 80% de las prácticas dentales informaron que el volumen de pacientes para la semana del 6 de abril fue menos de un 5% del nivel habitual, según datos de la asociación (ADA, por sus siglas en inglés). La organización estima que la Covid-19 podría conducir a una reducción de dos terceras partes del gasto dental de EE.UU. para el año, y se espera que 2021 registre una reducción del 32%. Eso sería peor a lo que temían los inversores, según analistas de Evercore ISI.

La caída continua en el gasto, seguida de un repunte más lento, podría dañar las compañías que fabrican y venden equipos a los dentistas, como Henry Schein Inc., Patterson Companies Inc.y Dentsply Sirona Inc. y las que venden ortodoncia, como Align Technology Inc.

El hecho de que más del 80% de las clínicas hayan registrado una disminución tan importante “apunta a un impacto a corto plazo más severo de lo que muchos inversores habían anticipado”, escribió la analista de Evercore ISI, Elizabeth Anderson, en un comentario a los clientes. La mayor diferencia frente a los informes recientes es la “suposición de una reaceleración más lenta de los volúmenes de las consultas en 2020 y 2021”, continuó.

La advertencia de ADA y Evercore ISI se hizo eco de los datos de Blueshift Research que se publicaron esta mañana, los cuales emitían una advertencia contra los fabricantes de ortodoncia o aparatos transparentes para los dientes Align Technology y SmileDirectClub Inc. El informe de la firma dijo que “la demanda de aparatos claros es inexistente” sin nuevos pacientes en las clínicas o tiendas de cualquiera de las compañías.

Blueshift advirtió que cuando “se reabran las clínicas dentales, la demanda de aparatos transparentes tardará en regresar a los niveles anteriores y cuanto más tiempo cierre, más larga será la recuperación”.

“Incluso cuando se levanten las restricciones a los procedimientos opcionales, la disponibilidad de equipos de protección personal para los dentistas podría ser un factor limitante en la reapertura de las clínicas dentales”, dijo el informe de la ADA. La asociación dijo que no está claro cómo se desarrollará el racionamiento de suministros para profesionales de la salud.

Según un informe de Wolfe Research de principios de este mes, el repunte de la demanda dental frente a una recesión es en forma de “V”, lo que indica un rápido repunte de la demanda, frente a una forma de “U” para algunas otras industrias.

Para los inversores atentos al impacto del coronavirus en la industria dental, los resultados de Align Technology que se publicarán la próxima semana ofrecerán un vistazo a la dinámica en curso. No se esperan actualizaciones de Henry Schein y Dentsply Sirona hasta principios de mayo.