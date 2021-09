LinkedIn prueba eventos virtuales como nueva fuente de ingresos

LinkedIn está probando la idea de permitir que los usuarios cobren por los eventos virtuales realizados desde su plataforma, lo que podría crear una nueva fuente de ingresos tanto para la red social como para sus usuarios.

La prueba involucra a un pequeño grupo de usuarios, y la compañía no ha decidido si implementarla de manera más amplia, dijo la división de Microsoft Corp. en un comunicado el lunes. LinkedIn todavía está explorando el enfoque, y la cantidad que recaudará.

La medida se basaría en el crecimiento de LinkedIn Events, un programa en el que la participación aumentó durante la pandemia. Veintiún millones de personas asistieron a uno de los eventos de la plataforma en 2020, dijo la compañía.

“Seguimos aprendiendo de los comentarios de los miembros y clientes y probamos nuevas formas de mejorar la experiencia”, dijo la firma en el comunicado. “Como parte de esto, estamos explorando opciones de pago en el producto Events en función de los comentarios de los organizadores de eventos”.

LinkedIn, que comenzó a ofrecer planificación de eventos presenciales y en línea a través de su plataforma en 2018, perfeccionó el sistema durante la pandemia. A principios de este año, la compañia comenzó a ofrecer a los anfitriones la posibilidad de anunciar sus eventos.

La compañía dijo que está explorando otras características nuevas, más allá de la posibilidad de cobrar dinero, para facilitar la organización de eventos.

Los planes de LinkedIn se revelaron dentro de un código oculto en una versión beta de una próxima actualización de la aplicación de la compañía para iPhone. El código se refiere a la administración de pagos, la venta de boletos y la generación de ganancias como anfitrión. También cita la capacidad de los usuarios para comprar boletos. “Al salir de este evento, perderá su publicación y su boleto no será reembolsado”, dice un mensaje planeado para el sistema. “Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el organizador”.

Hallazgos de código pronostican próximas funciones de Robinhood Markets Inc., Peloton Interactive Inc., Facebook Inc., Square Inc. y otras grandes empresas.

El plan de LinkedIn fue previamente reportado por TechCrunch.

