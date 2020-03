Lo que requiere un presidente en tiempos de guerra: J. Bernstein

Jonathan Bernstein

Recibí mi copia de "The Toddler in Chief" de Dan Drezner, el primer hilo de Twitter que conozco que se convirtió en un libro académico (¡pero muy accesible!), justo antes de que Donald Trump se lanzara a otra maratónica rueda de prensa el lunes por la tarde. Durante cerca de dos horas, dejó cada vez más claro que este autoproclamado presidente en tiempos de guerra no acepta uno de los puntos clave de la guerra: que exigen decisiones difíciles y dolorosas de los líderes nacionales.

En cambio, Trump parece estar esperando que alguna solución mágica haga que todo este desastre del coronavirus desaparezca.

Además, tampoco parece capaz de concentrarse en una idea por más de unos pocos días a la vez. Hay que ver, nuevamente, el libro de Drezner.

Después de unos días la semana pasada en que el presidente parecía haber aceptado la gravedad de la pandemia, el lunes volvió a compararla con la gripe común y las muertes por accidentes automovilísticos. Parece estar recurriendo a ideas descabelladas porque las personas que saben de lo que están hablando no le dirán que todo irá bien. Como lo expresó el Washington Post:

Los conservadores cercanos a Trump y numerosos funcionarios de la administración han estado circulando un artículo de Richard A. Epstein de la Institución Hoover, titulado "Perspectiva del coronavirus", que minimiza el alcance de la propagación y la amenaza. El artículo, publicado la semana pasada, había predicho que las muertes llegarían a un máximo de 500, pero tal cifra ya fue superada el lunes.

Énfasis añadido. No es que Trump crea completamente el argumento que algunos conservadores están haciendo de que deberíamos optar por muertes masivas en lugar de la devastación económica. Simplemente no creo que acepte que no puede librarse de esto sin que pase nada malo.

Desafortunadamente, el sueño de que de alguna manera pueda recuperar la salud de la economía sin derrotar primero a la pandemia es tan fantástico como sus esperanzas de que solo se limite a China, o que aparezca una vacuna de la noche a la mañana, o que nuevos tratamientos pongan fin de inmediato a la crisis. Al menos eso es lo que nos dice experto tras experto tras experto. Para estar seguros: los presidentes no siempre deben confiar ciegamente en lo que escuchan de la administración. Deben ser escépticos y buscar múltiples fuentes de información.

Lo que no deberían hacer, y lo que Trump parece estar haciendo, es ignorar a todos los expertos y encontrar algún chiflado dispuesto a decirles lo que quieren escuchar y aceptarlo sin ningún escepticismo. Como dice Dave Wasserman, "básicamente, parece que nos dirigimos a una confrontación partidista sobre si los estadounidenses deberían prestar atención a los expertos médicos de salud pública durante una crisis acelerada", con miembros republicanos del Congreso y funcionarios estatales y locales divididos entre la lealtad a Trump y el intento por mantener saludables a sus electores.

Esta es una buena manera de mantener la pandemia fuerte y la economía débil.