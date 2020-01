Óscar 2020: dos oportunidades para Netflix, cero para películas dirigidas por mujeres

Kelly Gilblom

“El irlandés” e “Historia de un matrimonio” fueron nominadas para el Premio de la Academia a la mejor película, lo que da a Netflix Inc. la mejor oportunidad para ganar el premio más codiciado de Hollywood.

En total, nueve películas competirán por la mejor película, incluidas “Contra lo imposible”, “Mujercitas”, “Jojo Rabbit”, “Guasón”, “Había una vez... en Hollywood”, “Parasite” y “1917 “, que ganó el premio a mejor película en los Globos de Oro el 5 de enero. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció a los nominados el lunes por la mañana en línea.

El año pasado, “Roma” de Netflix fue considerada una de las favoritas para ganar el Oscar más importante, pero perdió ante “Green Book”, de Universal Pictures de Comcast Corp. Este año, “Los dos papas” de Netflix fue vista como una potencial nominada a mejor película, pero no lo logró.

Al ganar en 2020, Netflix demostraría que ha ascendido al aire enrarecido de Hollywood que a veces ha luchado por alcanzar. El servicio en línea, ahora el estudio de cine más grande del mundo por volumen, ha sido excluido de los premios más importantes. A principios de este mes, Netflix fue el estudio más nominado en los Globos de Oro, pero perdió en todas las categorías principales, incluidas mejor drama y mejor director.

Las mujeres estuvieron casi ausentes de las principales categorías de premios, después de ser ignoradas tanto en los Globos de Oro como en los principales premios de cine del Reino Unido, conocidos como los Bafta. Todos los nominados a mejor director son hombres, y las tramas de la mayoría de las nominadas a mejor película giran en torno a personajes masculinos.

Los contendientes a los premios de actuación y dirección son en su mayoría blancos, aunque Cynthia Erivo fue nominada por el papel principal de Harriet Tubman en “Harriet”. Jennifer López, ampliamente discutida como probable nominada por su papel secundario en “Estafadoras de Wall Street”, no fue incluida. Awkwafina, quien ganó el Globo de Oro a mejor actriz dramática en “The Farewell”, tampoco fue nominada por la Academia.

Los principales premios han sido criticados por no reconocer el trabajo de las mujeres y las personas de color. Ricky Gervais, quien fue el anfitrión de los Globos de Oro de este año por quinta vez, criticó a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood por no diversificarse. “Hay mucha controversia sobre nuestra próxima categoría porque no se nominó directoras este año. Ni una. Quiero decir, eso es malo”, dijo.

Una vez un escaparate para presentadores como Johnny Carson, Billy Crystal y Whoopi Goldberg, los Óscar no tendrán anfitrión para este año, por segunda vez consecutiva. El año pasado, Kevin Hart renunció como anfitrión después de que aparecieran viejos tuits homofóbicos y se negara a disculparse. Hart luego dijo que actuó de forma “inmadura”.