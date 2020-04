Mañanera AMLO: Humillación pública si se ignoran pautas de salud

Lorena Ríos

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno no aplicará medidas más estrictas para las empresas que se niegan a seguir las pautas de salud a medida que el país ingresa a la fase 3, el nivel más alto de alerta debido a la propagación del coronavirus.

“Todo es por convencimiento. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”

El presidente comenzará a hacer un llamado de atención a las empresas que no siguen las recomendaciones de salud emitidas por el COVID-19, como no parar operaciones clasificadas no esenciales o no acatar el distanciamiento social en lugares que deben permanecer abiertos. Las empresas serán señaladas por la Secretaría del Trabajo y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) durante la conferencia de prensa matutina del presidente el próximo lunes. “A lo mejor eso es más eficaz que las sanciones”, dijo.

López Obrador se ha abstenido de lo que él llama prácticas “autoritarias” con el fin de mantener a personas en casa y cerrar negocios no esenciales.

Otros temas

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que México experimenta una propagación más rápida del virus

Más de 300 mexicanos han muerto por COVID-19 en EE.UU.: Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard

Las restricciones de viaje en la frontera entre Estados Unidos y México se han extendido hasta finales de mayo, según lo acordado por ambos países. Estas medidas no afectarán al comercio: Ebrard

El Senado aprobó una ley de amnistía para ciertos delitos que no se consideren graves. “Esto nos permitirá sacar a las personas mayores y enfermas de las cárceles”: AMLO

Se espera que las clases escolares se reanuden el 1 de junio, el año académico se extenderá hasta mediados de julio para terminar el ciclo escolar: Secretario de Educación Estéban Moctezuma

Petróleo y Pemex

López Obrador dijo que la caída de los precios del petróleo empeora la crisis económica mundial y afectará a México, pero dijo que el país tiene suficientes recursos y reservas para superarla.

México procesará un millón de barriles en mayo, dijo. La producción básica se canalizará a las refinerías.

El director de Pemex, Octavio Romero, la Secretaria de Energía, Rocío Nahle y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, participarán en la conferencia de prensa del presidente el jueves para hablar sobre el sector energético y de Pemex en el marco de la caída de los precios del petróleo.