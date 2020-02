Mastercard logra aprobación para mercado chino de US$27 billones

Bloomberg News

Mastercard Inc. ha recibido autorización para establecer un negocio de compensación de tarjetas bancarias en China, logrando acceso a un mercado de pagos de US$27 billones como parte de la apertura financiera del país asiático.

El anuncio del martes por parte del Banco Popular de China señala que el país está avanzando con la apertura más rápida de su sistema financiero acordada en el pacto comercial de primera fase con Estados Unidos, pese a que China se enfrenta al brote de coronavirus.

Mastercard y su socio, NetsUnion Clearing Corp., tendrán que completar el trabajo de preparación en un año, dijo el banco central.

Mastercard calificó la decisión de “alentadora”. China es uno de sus mercados más importantes. Se necesitarán nuevas autorizaciones después de que terminen los preparativos, dijo en un comunicado.

China está abriendo sus mercados financieros este año para permitir a las empresas extranjeras establecer operaciones de plena propiedad para la gestión de negocios de seguros, gestión de activos y banca de inversión. En junio de 2015, flexibilizó las normas para permitir que los proveedores extranjeros de compensación de tarjetas bancarias obtengan licencias mediante la creación de unidades o la adquisición de una empresa nacional, poniendo fin al monopolio de la estatal China UnionPay Co.

Como parte del acuerdo comercial, los reguladores chinos dijeron que no tardarían más de 90 días en considerar las solicitudes de los proveedores de servicios de pagos electrónicos como Mastercard, Visa Inc. y American Express Co. MasterCard estableció su empresa conjunta de propiedad mayoritaria hace casi un año.

Mastercard y Visa se han quejado durante mucho tiempo de que su entrada tardía en China significa que tendrán que hacer frente a grandes jugadores nacionales en un mercado en el que se han disparado los pagos móviles en los últimos años. Las transacciones móviles superaron los 190 billones de yuanes (US$27 billones) en China en 2018, lo que convierte al país en el mayor mercado del mundo, según iResearch.

China tenía 8.200 millones de tarjetas bancarias en circulación a finales de septiembre, y el 90% de ellas correspondían a tarjetas de débito.

American Express Co. superó un obstáculo clave en su intento de acceder al mercado de pagos de US$27 billones de China después de que el banco central aceptase su solicitud para iniciar un negocio de compensación de tarjetas bancarias. La decisión de aceptar la solicitud indica que se acerca a la aprobación final.