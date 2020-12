México: López Obrador protege a México de la agitación del mercado petrolero

Nacha Cattan y Javier Blas

México cobrará este año su póliza de seguros por el precio del petróleo por cuarta vez en las últimas dos décadas y recibirá un pago de alrededor de US$2.500 millones de su cobertura soberana del petróleo de 2020, dijeron personas familiarizadas con la transacción.

En un giro inesperado de los acontecimientos, México está obteniendo ganancias de cobertura justo cuando el acuerdo de la OPEP+ del que el país latinoamericano se retiró a principios de este año se ve amenazado por luchas internas sobre los niveles de producción.

Durante las últimas dos décadas, México ha asegurado sus ingresos petroleros a través de contratos de opciones que compra a un pequeño grupo de bancos de inversión y empresas petroleras en lo que se considera el acuerdo petrolero anual más grande de Wall Street, y el mejor protegido. El programa dio al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ventaja para abandonar el acuerdo de la OPEP+ al proteger al país de la agitación del mercado petrolero, y el pago se produce en un momento en que su Gobierno necesita efectivo de manera urgente.

La cobertura de este año expiró a principios de esta semana, ya que el programa se ejecuta anualmente del 1 de diciembre al 30 de noviembre, lo que desencadenó el mecanismo de pago. El Gobierno aún no ha revelado el monto, pero publicó algunos datos financieros a principios de este año que permiten a los analistas hacer un cálculo aproximado.

México dijo a los legisladores a principios de este año que había garantizado su presupuesto de precios de petróleo de US$49 por barril para 2020 a través de una combinación de su cobertura petrolera y el uso de un fondo de estabilización de ingresos presupuestarios. Tradicionalmente, el fondo de estabilización cubre un par de dólares del precio, y el resto está cubierto a través de un acuerdo masivo de derivados con varios bancos de Wall Street. Suponiendo que México cubrió entre US$45 y US$47 por barril, y que obtuviera un volumen similar al de años anteriores, recibiría un pago superior a US$2.000 millones.

Un portavoz de la Secretaría de Hacienda de México dijo que no podía realizar comentarios en este momento. Las personas que dijeron que la cobertura pagaría alrededor de US$2.500 millones pidieron no ser nombradas porque la información no es pública.

El pago es menor que los US$6.000 millones que López Obrador dijo en abril que el país podría recibir si los precios del petróleo se mantenían tan débiles como entonces. El petróleo mexicano promedió solo US$12 por barril en abril, durante los días más oscuros de la pandemia de coronavirus. Desde entonces, se ha recuperado para negociarse por encima de US$40 por barril la semana pasada.

“Protegimos a la Secretaría de Hacienda”, dijo López Obrador en abril.

El menor pago aún sigue siendo una inyección de efectivo muy necesaria después de que los ingresos presupuestarios de la nación cayeran en medio de la recesión económica más profunda en casi un siglo.

Anteriormente, las contrapartes de México en el acuerdo han incluido a bancos como Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co., así como a las unidades comerciales internas de grandes compañías petroleras como Royal Dutch Shell Plc y BP Plc.

La cobertura ha resguardado a México durante todas las recesiones en los últimos 20 años: el país ganó US$5.100 millones cuando los precios se desplomaron en 2009 durante la crisis financiera mundial, y recibió US$6.400 millones en 2015, más otros US$2.700 millones en 2016 después de que Arabia Saudita librara una guerra de precios.

Las opciones de venta le dan a México el derecho a vender su petróleo a un precio predeterminado. El país recibe todas las ganancias de un repunte, pero disfruta de la seguridad de un piso mínimo.

Aunque México reveló detalles de su cobertura en el pasado, desde 2018 ha mantenido en secreto los datos más confidenciales, incluido el precio de ejercicio exacto de las opciones de venta y el volumen cubierto. Además de su programa soberano, dirigido por la Secretaria de Hacienda del país y ejecutado por el banco central, la petrolera estatal Petróleos Mexicanos también administra una cobertura petróleo mucho más pequeña.