Mortalidad global por virus de 3,4%; Olimpiadas pueden aplazarse

Bloomberg News

El responsable de la Organización Mundial de la Salud dijo que el nuevo coronavirus no se transmite de manera tan eficiente como la gripe, pero la tasa de mortalidad es más alta, de 3,4%, según los casos informados.

El total de infecciones superó los 93.000. China informó de 38 muertes más y los fallecimientos aumentaron a nueve en Estados Unidos, donde la Reserva Federal anunció un recorte de emergencia en la tasa de interés. La Autoridad Monetaria de Hong Kong hizo lo mismo y Corea del Sur reveló una entrada presupuestaria adicional de US$9.800 millones para respaldar a las empresas afectadas por el brote. La ministra de los Juegos Olímpicos de Japón dijo que en teoría sería posible retrasar los juegos de verano para más adelante en el año.

Amazon.com Inc. dijo que un empleado en Seattle había contraído el virus y que limitaría los viajes no esenciales dentro de Estados Unidos y cancelaría las visitas a los almacenes. En el área más amplia del condado de King en Seattle, 21 personas se han contagiado y ocho han muerto. JPMorgan Chase & Co. pidió a miles de empleados estadounidenses que trabajaran desde casa y Ford Motor Co. prohibió todos los viajes de negocios. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó por debajo del 1% por primera vez y el oro seguía avanzando.

Conferencia médica en Viena se pospone a julio (2:34 pm HK)

El Congreso Europeo de Radiología, que estaba previsto del 11 al 15 de marzo en Viena, se ha pospuesto del 15 al 19 de julio, según los organizadores. El congreso es una de las mayores conferencias médicas europeas, con más de 28.000 asistentes.

McDonald’s Japón cierra restaurante en Kioto (2:15 pm HK)

McDonald’s cerró un restaurante en Kioto después de que un trabajador a tiempo parcial diese positivo al virus. El empleado había asistido a un festival de música en Osaka del 15 al 16 de febrero, donde se descubrió que varias personas estaban infectadas.

Arabia Saudita pospone festival de cine (1:55 pm HK)

El Festival de Cine del Mar Rojo, que estaba previsto del 12 al 21 de marzo y al que asistirán directores como Oliver Stone y Spike Lee, se ha aplazado. Estaba previsto que se proyectasen más de 100 películas y cortometrajes en el primer festival internacional de cine del país.

Tailandia considera norma para cuarentena (1:48 pm HK)

El primer ministro de Tailandia y autoridades de salud están debatiendo si imponer una cuarentena obligatoria de 14 días en personas que llegan de países considerados de alto riesgo de infección.

Alemania confirma aumento de casos a 196 (1:23 pm HK)

El número de casos confirmados en Alemania ha aumentado a 196 y se han informado infecciones en 13 de los 16 estados federales del país, dijo el Instituto Robert Koch en su sitio web. El estado con más infecciones informadas es Renania del Norte-Westfalia, con 103.

Dubái y Abu Dabi cerrarán escuelas (1:08 pm HK)

Las escuelas e instituciones de educación superior en los Emiratos Árabes Unidos permanecerán cerradas durante cuatro semanas a partir del 8 de marzo y se adoptará un programa piloto de educación a distancia. Las autoridades educativas desinfectarán las instalaciones escolares y universitarias y los autobuses.

Air New Zealand reduce capacidad (12:58 pm HK)

Air New Zealand está reduciendo su capacidad nacional en un 2% y en un 4% para las rutas australianas hasta finales de junio a medida que gestiona el impacto del virus. La aerolínea dijo que las reservas para destinos asiáticos se han visto particularmente afectadas y ha suspendido los vuelos a Seúl hasta el 30 de junio. Los servicios a Tokio, Singapur, Hong Kong, Shanghái y Taipéi también se están reduciendo.

India preparada para recortes de tasas (12:29 pm HK)

El Gobernador del Banco de la Reserva de la India, Shaktikanta Das, dijo que está preparado para actuar a fin de proteger a la economía del virus y reiteró que hay margen para reducir las tasas de interés si es necesario. “Hay una razón de peso para una acción política coordinada”, dijo en un entrevista con Bloomberg News en Mumbai.