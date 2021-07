Nestlé apuesta por el mercado de carne cultivada en laboratorio

Nestlé SA planea ingresar al mercado de la carne cultivada; la medida podría llevar a la compañía de alimentos más grande del mundo a ayudar a entregar la tecnología naciente más rápidamente al mercado masivo.

El gigante suizo viene trabajando en productos cárnicos alternativos que mezclarían carne cultivada con ingredientes de origen vegetal, según personas familiarizadas con las deliberaciones, que pidieron no ser identificadas porque la información no ha sido divulgada. Están desarrollando la carne con la startup israelí Future Meat Technologies Ltd., dijeron las personas.

El director ejecutivo de Nestlé, Mark Schneider, está avanzando en la estrategia de proteína alternativa, dado que preocupaciones ambientales y de salud llevan a más consumidores a no optar por los productos animales convencionales. Esta medida inicial, después de una decisión relativamente tardía de entrar en la onda de productos a base de plantas, ayudaría a Nestlé a afianzarse en una industria que podría alcanzar el 35% del mercado de carne de US$1,8 billones para 2040, según analistas de la consultora Kearney.

Un portavoz de Nestlé no pudo comentar de inmediato, mientras que un representante de Future Meat Technologies no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios. El momento de una posible entrada al mercado también se determinaría por las aprobaciones regulatorias, dijeron las personas.

Future Meat Technologies está preparada para traer su tecnología basada en células, mientras que Nestlé tiene experiencia en el desarrollo de productos a base de plantas bajo su marca Garden Gourmet. El producto híbrido, que combina células cárnicas desarrolladas en biorreactores con ingredientes vegetales, podría ser una puerta de entrada para que Nestlé acceda más rápidamente al mercado de la carne cultivada.

Las startups de carne basadas en células incorporan ingredientes de origen vegetal en varias etapas del desarrollo del producto. Les permite mejorar la textura de los productos y reducir los costos, un desafío principal para las startups que luchan por sustituir la carne convencional.

Future Meat Technologies ya pudo reducir los costos. La compañía logró producir pollo a US$4 por 100 gramos y planea reducir este valor a la mitad para 2022, dijo el director ejecutivo, Rom Kshuk, a Bloomberg en una entrevista el mes pasado. La compañía quiere comenzar las ventas en Estados Unidos a fines del próximo año, en espera de las aprobaciones regulatorias.

Varios gigantes de la alimentación y la carne han respaldado a las startups de carne cultivada en los últimos años, en reconocimiento al potencial de la tecnología. Tyson Foods Inc. y Cargill Inc. han invertido, mientras que BRF SA y Mitsubishi Corp. trabajan con Aleph Farms Ltd. La más reciente ronda de financiación de Aleph Farms también contó con el respaldo de Thai Union Group y CJ CheilJedang Corp, de Corea del Sur. Nestlé probablemente sería la compañía más grande en explorar la carne cultivada, dando un impulso a la industria.