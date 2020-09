Oposición venezolana no logra postergar pago de bonos en EE.UU.

Bob Van Voris

Una jueza de Nueva York dictaminó que Venezuela debe pagar US$390,7 millones a dos tenedores de sus bonos incumplidos, rechazando las solicitudes del Gobierno del líder opositor reconocido por Estados Unidos, Juan Guaidó, de que el caso debe retrasarse hasta que tome el poder y reestructure la deuda del país.

“Los derechos de los demandantes no se pueden suspender en espera de desarrollos geopolíticos que pueden o no suceder, y para los que los tribunales no tienen las herramientas para evaluar”, dictaminó el miércoles la jueza de distrito de EE.UU. Analisa Torres en una decisión a favor del fondo de cobertura Pharo Management y Casa Express Corp.

Venezuela, cuya economía está destruida y enfrenta sanciones estadounidenses destinadas a derrocar el Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, ha incumplido el pago de la deuda soberana, incluidos los bonos en poder de Casa Express y Pharo, que presentaron sus demandas en 2018 y 2019, respectivamente.

El grupo de oposición de Guaidó ha realizado varios trámites judiciales que buscan evitar la disipación de los bienes estatales. Pero Torres dijo que otorgarles una suspensión sería injusto para los bonistas.

“Un aplazamiento que duraría hasta que el Gobierno de Guaidó tome el poder en Venezuela, estabilice el país y negocie un proceso de reestructuración de la deuda equivale a un aplazamiento indefinido”, dijo Torres. “Una pausa tan abierta de este litigio perjudicaría significativamente a los demandantes”.

El fallo de la jueza no significa que los tenedores de bonos recibirán pronto su dinero. El régimen de sanciones no permite a los acreedores de Venezuela cobrar los activos del país sin el permiso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Los casos son: Casa Express Corp. vs. República Bolivariana de Venezuela, 18-cv-03123; Pharo Gaia Fund Ltd. vs. República Bolivariana de Venezuela, 19-cv-03123, Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York (Manhattan).