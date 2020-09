Oracle se impone a Microsoft para venta de TikTok en EE.UU.

Shelly Banjo, Dina Bass y Saleha Mohsin

TikTok ha abandonado las conversaciones con Microsoft Corp. para la venta de su aplicación de vídeos musicales en EE.UU., favoreciendo en cambio una asociación comercial con Oracle Corp., dijeron personas familiarizadas con las conversaciones.

Un acuerdo entre ByteDance Ltd., la matriz de TikTok con sede en Pekín, y Oracle probablemente incluiría una participación en un negocio de TikTok recién constituido, pero se parecerá más a una reestructuración corporativa que a una venta directa, dijo una de las personas, que pidió que no se revelara su identidad porque la información no es pública.

Las condiciones que se negocian con Oracle todavía están evolucionando, dijo una de las personas. Pero una de las opciones es que Oracle asuma una participación en un negocio estadounidense recién creado, actuando como socio tecnológico de TikTok en EE.UU. y guardando los datos de la aplicación de vídeo en los servidores en la nube de Oracle. Las primeras ofertas de ambas partes valoraron el negocio de EE.UU. en alrededor de US$25.000 millones, pero eso fue antes de que las autoridades chinas introdujeran nuevas reglas que imponen límites a las exportaciones de tecnología, dijeron personas con conocimiento del asunto.

La venta de TikTok, forzada por una prohibición de la Administración Trump que alega motivos de seguridad nacional, es uno de los temas centrales de las tensiones entre Washington y Pekín. Cualquier acuerdo aún requiere la aprobación de ambas partes. Microsoft, que trabajaba junto con Walmart Inc., se había considerado el ganador más probable, pero las conversaciones se enfriaron en los últimos días, dijo una persona. A Microsoft no se le pidió que revisara su oferta inicial ante las recientes señales de oposición a un acuerdo por parte de autoridades del Gobierno chino, agregó la persona.

No está claro si la Administración Trump aprobaría un acuerdo con Oracle, según una persona familiarizada con las conversaciones. Pero enfocar el acuerdo como una reorganización corporativa podría ayudar en Pekín. Ofrecería un equilibrio, aliviando los temores sobre el almacenamiento de datos estadounidenses confidenciales de TikTok mientras aborda las preocupaciones chinas sobre la exportación de tecnología clave de inteligencia artificial, dijo Yik Chan Chin, que estudia política global de medios y comunicaciones en la Universidad Xi’an Jiaotong-Liverpool en Suzhou .

“Si se dice que es una adquisición hostil, puede que no sea bueno para ambas partes”, señaló. “Pero si se ve como una reestructuración o una escisión”, ello es más aceptable para los dos Gobiernos.