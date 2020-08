Oracle estudia oferta para quedarse con las operaciones de TikTok en EE.UU.

Sarah Frier y Sarah McBride

Noticias Relacionadas Fundador de Oracle revela interés de US$1.000 millones en Tesla

Oracle Corp. controlada por el multimillonario Larry Ellison, ha tenido un acercamiento preliminar con otras partes, incluida la empresa de capital de riesgo Sequoia Capital, en aras de asociarse en una oferta para las operaciones de EE.UU., Canadá, Australia y Nueva Zelanda, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas.

No está claro por qué Oracle, que se enfoca en clientes comerciales y prácticamente no tiene inversiones en aplicaciones de consumo o redes sociales, querría adquirir TikTok. Sin embargo, el cofundador, Ellison, es uno de los pocos magnates de Silicon Valley que apoya abiertamente al presidente Donald Trump. Ellison, cuya compañía fue alguna vez una de las más adquisitivas de la industria, organizó una recaudación de fondos en su propiedad para el presidente de EE.UU. en febrero.

Ellison es uno de los pocos magnates del Silicon Valley que apoya a Trump

La llegada de Oracle desafiaría la posición negociadora de Microsoft, ya que la compañía con sede en Redmond había sido la única parte en confirmar públicamente que estaba en conversaciones con el propietario de TikTok, de ByteDance Ltd. Trump ordenó el viernes a ByteDance vender sus activos estadounidenses en un plazo de 90 días, lo que se suma a una orden ejecutiva anterior que prohibiría a personas y empresas estadounidenses hacer negocios con TikTok a partir del 6 de agosto.

Oracle no respondió de inmediato, mientras que ByteDance declinó comentar cuando fue contactado por Bloomberg. Sequoia, un inversionista de riesgo en ByteDance, también prefirió no comentar. El diario Financial Times informó sobre las conversaciones anteriormente.

La oferta potencial tiene “poco sentido estratégico”, dijo Anurag Rana, analista de Bloomberg Intelligence, “dado su negocio de nube de subescala y la falta de sinergias de TikTok con su base de datos central o productos de aplicaciones”.

Valorada en aproximadamente US$166.000 millones, Oracle tenía alrededor de US$43.000 millones en efectivo o equivalentes a finales de mayo, lo que la convierte en una de las pocas empresas que podría pagar el elevado precio de TikTok. Analistas y banqueros han estimado el valor de las operaciones de TikTok en EE.UU. entre US$20.000 millones y US$50.000 millones, un amplio rango que refleja la complejidad de la separación de las operaciones estadounidenses y globales de TikTok.

Oracle es una de las pocas empresas que pueden afrontar lo que vale TikTok

ByteDance compró la aplicación Musical.ly en 2017 y la fusionó con TikTok, creando una aplicación con más de 100 millones de usuarios tan solo en EE.UU. Ese acuerdo está siendo desmantelado por funcionarios estadounidenses, que han citado preocupaciones de seguridad nacional en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Pekín. Ahora, la compañía se enfrenta a una fecha límite que se acerca rápidamente para llegar a un acuerdo, o corre el riesgo de enfrentar un cierre completo de su operación estadounidense.

Otros postores potencialmente interesados en los activos incluyen a Twitter Inc. La compañía de redes sociales se encuentra entre las firmas tecnológicas estadounidenses que también han explorado posibles ofertas, aunque no está claro hasta dónde han llegado esas conversaciones, según varias personas familiarizadas con las deliberaciones.