El origen de la humanidad puede haber sido Sudáfrica, según una investigación

Los fósiles de los primeros ancestros humanos en Sudáfrica pueden ser 1 millón de años más antiguos de lo que se pensaba, según un nuevo estudio, lo que vuelve a poner al país en disputa por el lugar donde la humanidad pudo haberse originado.

El estudio de los restos de homínidos del género Australopithecus encontrados en las cuevas de Sterkfontein al norte de Johannesburgo, incluido el famoso fósil de la Señora Ples, sitúa sus edades entre 3,4 millones y 3,6 millones de años, dijo la Universidad de Witwatersrand de Johannesburgo en un comunicado el lunes. Eso los haría más antiguos que el fósil de Lucy encontrado en Etiopía en 1979, que tiene 3,2 millones de años.

“Este nuevo e importante trabajo de datación hace retroceder un millón de años la edad de algunos de los fósiles más interesantes en la investigación de la evolución humana, y uno de los fósiles más icónicos de Sudáfrica, la Señora Ples, a una época en la que, en el este de África, encontramos otros fósiles icónicos homínidos como Lucy”, dijo Dominic Stratford, director de investigación en las cuevas y uno de los autores de un artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, en un comunicado.

La investigación en Sterkfontein comenzó en 1936 cuando el paleontólogo Robert Broom descubrió el primer fósil de homínido adulto. Desde entonces, se han realizado cientos de hallazgos similares en el sitio, y originalmente se pensó que muchos vivieron hace 2 a 3 millones de años. Esos hallazgos, uno anterior en 1924, se adelantaron a los descubrimientos en África Oriental, que comenzaron en 1959.

La estimación de la nueva edad se realizó utilizando la descomposición radiactiva de los isótopos de aluminio y berilio en las rocas enterradas al mismo tiempo que los fósiles, según los investigadores. Las estimaciones anteriores se basaron en depósitos de colada de calcita que ahora se cree que son más jóvenes que el resto de las rocas encontradas en la cueva. Los fósiles de África oriental fueron más fáciles de fechar debido a la presencia de material volcánico.

“Sudáfrica fue ignorada en gran medida porque era muy difícil fechar los fósiles. Fueron descartados en gran medida por no ser relevantes para la historia de la evolución humana”, dijo en una entrevista Ronald Clarke, profesor de la Universidad de Witwatersrand y autor del artículo. “Es un gran problema, esto confirma que estos ancestros primitivos estaban en toda África”.