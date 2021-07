Incendio de película en el Golfo de México: fuego en una plataforma de Pemex

Se produjo un incendio cerca del complejo de plataformas marinas Ku Maloob Zaap de Pemex después de que se rompiera una válvula de un oleoducto submarino, derramando petróleo en la costa del Golfo de México.

Un video publicado en las redes sociales muestra a tres barcos tratando de sofocar un fuego que emerge del mar, muy cerca de una plataforma en alta mar. Un representante de Pemex no respondió a una solicitud de comentarios ni confirmó el video.

El fuego ha sido controlado y no se reportaron heridos, según una persona con conocimiento de la situación, quien pidió no ser identificada porque no se les permite comentar públicamente.

Ku Maloob Zaap es uno de los campos petroleros más productivos de Pemex, con más de 700.000 barriles de petróleo equivalente al día, o aproximadamente 40% de la producción total de la empresa, según datos de la Secretaría de Energía de México.

A medida que los campos maduran, la producción disminuye en Ku Maloob Zaap, y Pemex carece de recursos para invertir en nuevas tecnologías de extracción.

Pemex, que ha visto caer la producción año con año durante una década y media, carga la deuda más grande entre todas las grandes petroleras, de casi US$114.000 millones.