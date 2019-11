Pérdida trimestral de WeWork se duplica por OPI fallida

Ellen Huet y Gillian Tan

WeWork informó una pérdida neta de US$1.250 millones en el tercer trimestre, eclipsando sus ventas y más que duplicando su pérdida del mismo período del año pasado. El trimestre coincidió con una ola de gastos anticipados a una oferta pública inicial que se desvió, una combinación de eventos que casi derribó a la compañía.

Los ingresos en el trimestre fueron de US$934 millones, en comparación con los US$482 millones del año anterior, pero no pudieron compensar las mayores pérdidas, según un documento financiero presentado a titulares de bonos el miércoles y revisado por Bloomberg. Una portavoz de la empresa matriz de WeWork, We Co., declinó hacer comentarios sobre el informe.

En un correo electrónico al personal el miércoles que fue visto por Bloomberg, los codirectores ejecutivos de WeWork, Artie Minson y Sebastian Gunningham, describieron el trimestre como un “capítulo difícil” para la compañía y dijeron que están desarrollando un plan para “trazar un camino claro hacia la rentabilidad”. Esto incluirá una venta de activos y recortes laborales, escribieron. Los despidos ya comenzaron y se espera que sean miles.

WeWork siempre había preciado el crecimiento por encima de las ganancias, pero llevó el enfoque a otro nivel en vísperas de su esperada salida a la bolsa. Se apuntaba a recaudar al menos US$9.000 millones para la empresa en una combinación de capital y deuda. Así que WeWork pasó el verano llenando espacio de oficinas con cerca de 115.000 escritorios nuevos en el trimestre, un récord para la compañía. Eso llevó el total de escritorios a 719.000. En parte gracias a ese impulso, la tasa de ocupación en sus oficinas disminuyó a 79%, desde 84% el año anterior.

No fue hasta las últimas semanas del trimestre, que finalizó en septiembre, que WeWork se dio cuenta de cuán condenados estaban sus planes de recaudación de fondos. Los inversionistas retrocedieron ante las profundas pérdidas y el endeble gobierno corporativo de la empresa de alquiler de oficinas. Adam Neumann, director ejecutivo de larga data, renunció a fines de septiembre bajo la presión de los inversionistas, y la compañía retiró su prospecto de salida a bolsa en el último día del mes. WeWork tenía US$2.000 millones en efectivo ese día, según el documento.

El dinero se evaporó rápidamente. WeWork iba a quedarse sin fondos para noviembre y necesitaba una financiación de emergencia de su mayor inversionista, SoftBank Group Corp., para sobrevivir. SoftBank tomó la propiedad mayoritaria del acuerdo y nombró a al ejecutivo Marcelo Claure para ayudar a revivir el negocio. La empresa está buscando un nuevo director ejecutivo y John Legere, de T-Mobile US Inc., figura entre los candidatos.

SoftBank ha dicho que comprará acciones de los empleados y otros accionistas a una tasa de descuento, pero ese acuerdo aún no se ha concretado, según el documento financiero. Cuando lo haga, SoftBank será dueño de aproximadamente 78% de la compañía y menos de la mitad de las acciones con derecho a voto. Los empleados tienen muchas existencias, muchas de las cuales ahora están bajo agua. WeWork repartió US$220 millones en compensación accionaria en los primeros tres trimestres, casi cinco veces más de lo que gastó en el mismo período el año pasado.

Según el desempeño de la compañía en septiembre, WeWork estimó que generaría US$4.200 millones en ingresos durante los próximos 12 meses, en comparación con US$1.800 millones en 2018. Sin embargo, la imagen del negocio podría ser muy diferente pronto, ya que la compañía se prepara para despedir a empleados y volver a centrarse en el negocio principal de alquiler de espacio de oficina.