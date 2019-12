Pese a auge de tecnológicas en Nueva York, Apple no tiene prisa

Natalie Wong

La ciudad de Nueva York está esperando a Apple Inc. Un año después de que el gigante tecnológico anunciase que generaría cientos de empleos en Nueva York, y tras grandes anuncios de alquileres de propiedades en Manhattan por parte de Facebook Inc. y Amazon.com Inc., el sector inmobiliario neoyorquino se pregunta cuándo dará el paso el fabricante del iPhone.

“La ausencia es sorprendente”, dijo Jim Underhill, responsable ejecutivo de la firma de propiedades comerciales Cresa.

Apple, con sede en Cupertino, California, tiene una presencia limitada en Nueva York más allá de las populares tiendas minoristas. Entretanto, Facebook y Google se han convertido en dos de los mayores inquilinos de oficinas de Manhattan, una fuerte señal de que las empresas de tecnología están aprovechando la fuerza laboral con estudios en una ciudad conocida desde hace mucho tiempo por la fuerte presencia de profesionales de medios y finanzas. Incluso Amazon, que descartó los planes de construir un nuevo centro de oficinas en Queens a principios de este año, recientemente firmó un arrendamiento por unos 31.000 metros cuadrados cerca de Hudson Yards.

Apple todavía está buscando espacio para oficinas en Manhattan, según personas con conocimiento del asunto. La compañía está tratando de calcular cuánto espacio necesita y podría ocupar más de 23.000 metros cuadrados, dijo una de las personas.

Según se informó a principios de este año, Apple estaba en conversaciones con Vornado Realty Trust para un contrato de alquiler en su edificio de oficinas de correos James A. Farley, pero Facebook podría terminar haciéndose con el preciado espacio en su lugar.

Hace tan solo dos meses, Apple estaba considerando Essex Crossing, una promoción del Lower East Side que tendrá unos 32.000 metros cuadrados de espacio de oficinas y más de 1.000 apartamentos, según una de las personas. Apple rehusó hacer comentarios sobre sus planes inmobiliarios.

Además de las tiendas minoristas en Nueva York, Apple tiene una pequeña oficina cerca de Union Square donde trabaja personal de ingeniería de software, marketing y opera partes de Apple News. La compañía también mantiene un gran apartamento en Tribeca para demostraciones de proyectos y reuniones con desarrolladores de Apple.

El mes pasado, Apple anunció que estaba comenzando la construcción de un campus de US$1.000 millones que ampliará su presencia en Austin, Texas. También continúa expandiendo su sede de Cupertino, donde residen ejecutivos, equipos de marketing y la mayoría de sus ingenieros de software y hardware. Y planea agregar cientos de empleos en otras ciudades de Estados Unidos como Seattle, San Diego, Pittsburgh y Boston.

Después está Nueva York, donde se espera que Apple eventualmente se sume a otras compañías tecnológicas destacadas con un importante contrato de alquiler en Manhattan. “Es más una cuestión de cuándo, no de si”, dijo Danny Ismail, analista de oficinas de Green Street Advisors. “Se necesita mucho trabajo para terminar estas cosas”.