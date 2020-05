Recaudación tributaria argentina cae ante cercanía de default

Patrick Gillespie

La recaudación tributaria de Argentina cayó bruscamente en abril durante la cuarentena nacional, describiendo cuán severamente las medidas para contener la pandemia impactaron la economía.

La recaudación cayó 10% en abril respecto al mes anterior a 399.000 millones de pesos (US$5.950 millones al tipo de cambio oficial), la tercera caída mensual consecutiva. En comparación con hace un año, la recaudación tributaria aumentó 12%, muy por debajo de la tasa de inflación de 48%, según cifras del Gobierno publicadas el martes.

Es el primer indicador importante que ilustra la gravedad del daño económico el mes pasado. Argentina comenzó una cuarentena nacional el 20 de marzo, que oficialmente termina el 10 de mayo, aunque podría extenderse nuevamente. El Fondo Monetario Internacional pronostica que la economía argentina se contraerá 5,7% este año tras haber disminuido en los últimos dos años.

La caída de la recaudación tributaria se produce justo cuando Argentina lucha por renegociar US$65.000 millones en deuda, en gran parte con acreedores extranjeros. Los bonistas ya han rechazado la oferta del Gobierno, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, dice que la nación no puede pagar más. Guzmán comentó el martes a Financial Times que una contraoferta de los acreedores no era aceptable para el Gobierno.

Si el Gobierno no llega a un acuerdo con los acreedores antes del 22 de mayo, Argentina materializaría el noveno default de su historia.