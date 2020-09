Revés de AstraZeneca hace tomar conciencia de riesgos en vacunas

Lisa Du

Una de las vacunas contra el coronavirus más prometedoras se topó con un problema, lo que ha hecho tomar consciencia de las probabilidades de desarrollo clínico y los riesgos de seguridad involucrados.

La noticia de que AstraZeneca Plc suspendió las pruebas de su vacuna experimental después de que un paciente cayera enfermo es un evento de rutina para la industria farmacéutica. Podría ser un presagio de algo preocupante o totalmente ajeno a la vacuna.

Pero en un mundo paralizado por la pandemia, el revés es un recordatorio de que las vacunas pueden fallar, o peor aún, que a veces pueden causar más daño que beneficio: un descargo de responsabilidad para políticos y Gobiernos que prometen que una solución contra el covid-19 está muy cerca. Esta semana, las farmacéuticas involucradas se comprometieron a hacer de la seguridad una prioridad y a tomarse el tiempo necesario para que la ciencia prevalezca.

La suspensión “muestra los peligros de apresurarse por salir al mercado”, dijo Sam Fazeli, analista de Bloomberg Intelligence, y agregó que ninguna vacuna experimental está inmune a dichos contratiempos, especialmente ahora que los productos experimentales se están administrando a decenas de miles de personas en la última fase crucial de las pruebas clínicas.

La situación de Astra refuerza la necesidad de la disciplina que implica seguir el proceso tradicional de pruebas. Sin embargo, ese no es un mensaje fácil para personas que esperan avances después de meses de confinamiento e incertidumbre económica.

Los investigadores están estudiando detenidamente la inexplicable enfermedad de un paciente, indicó Astra. Si el problema resulta estar relacionado con el vector adenoviral utilizado, el retraso en las labores de la farmacéutica británica también podría afectar a otros que dependen de una tecnología similar, como Johnson & Johnson y la china CanSino Biologics Inc., según Fazeli.

“Muchos ensayos se detienen temporalmente para investigar posibles problemas de seguridad y nunca se habla de ellos, pero este es claramente un estudio de muy alto perfil y, por lo tanto, cada paso de él se somete a un análisis muy a fondo”, escribió Adam Barker, analista de Shore Capital, en un informe a los clientes. La suspensión probablemente retrasará los resultados del estudio que debían presentarse en noviembre, dijo.

Los fabricantes de medicamentos han condensado el cronograma de desarrollo de sus vacunas, que normalmente demora años, a meses. Algunos de los resultados de pruebas que están a punto de publicarse podrían ofrecer más sorpresas. Habitualmente, solo 6% de las vacunas experimentales tiene éxito. Los científicos han pasado décadas intentando desarrollar una vacuna contra el VIH.

La noticia sobre la vacuna que Astra está desarrollando con la Universidad de Oxford no debería afectar el desarrollo de productos rivales basados en otras tecnologías, como la vacuna experimental de Pfizer Inc. y su socio BioNTech SE, que podría arrojar resultados de sus pruebas en octubre. Entre otros laboratorios farmacéuticos que trabajan en vacunas se cuentan Moderna Inc., Sanofi y la china SinoVac Biotech Ltd.

“Cualquier ensayo de vacuna tiene que pasar por una estricta aprobación ética”, dijo Liu Peicheng, portavoz de SinoVac, y agregó que el revés de Astra no afectaría los planes o el cronograma de la compañía.

Los políticos han contribuido a avivar las expectativas sobre una vacuna. Autoridades de salud de Estados Unidos y el presidente Donald Trump han dicho que es posible contar con una vacuna antes de fin de año y, posiblemente, el próximo mes.

Pero garantizar un producto seguro puede llevar más tiempo, especialmente porque la vacuna podría terminar administrándose a millones de personas que están sanas y solo desarrollarían síntomas leves de covid-19.

Necesidad de una pausa

“La vacuna se administraría a muchas personas para evitar que contraigan una enfermedad que probablemente no les haría daño, con el fin de prevenir la propagación en la comunidad a personas más vulnerables”, dijo Barker, de Shore. “En ese escenario, la seguridad pasa a ser la prioridad absoluta. Cualquier problema importante de seguridad terminaría siendo concluyente para una vacuna candidata”.

Rusia ha intentado saltarse etapas del proceso en la carrera por ser el primero en lanzar una vacuna contra el covid-19, aprobando su producto Sputnik V antes de ser sometido al proceso completo de pruebas y generando escepticismo generalizado. Un grupo de científicos internacionales ha cuestionado los resultados de un estudio de la vacuna, diciendo que algunos de los hallazgos parecen improbables.

“El mundo está completamente enfocado en tener una vacuna”, dijo Kristine Macartney, directora del Centro Nacional de Investigación y Vigilancia de Inmunizaciones de Australia. “Pero solo tenemos que hacer una pausa y ver qué nos deparan los próximos días”.