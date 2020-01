Rivales demandan a Zuckerberg para que venda su participación

Robert Burnson

Facebook Inc. fue demandado por cuatro competidores potenciales que lo acusan de comportamiento anticompetitivo y solicitaron a un juez que ordenara al director ejecutivo, Mark Zuckerberg, renunciar al control del gigante de las redes sociales.

Las compañías también dijeron que si Facebook no se ve obligado a vender sus activos de WhatsApp e Instagram, los integrará en la red social para “consolidar su poder de mercado en todo el mundo, probablemente excluyendo permanentemente la competencia en los mercados pertinentes en las próximas décadas”.

La demanda fue presentada el jueves en San Francisco por Reveal Chat HoldCo LLC, un sucesor del sitio de citas LikeBright; USA Technology and Management Services Inc., mejor conocido como el proveedor de servicios financieros y de crédito Lenddol; el antiguo sitio de red peer-to-peer Cir.cl Inc.; y el exproveedor de verificación de identidad Beehive Biometric Inc.

Las compañías describen a Facebook como “uno de los monopolios ilegales más grandes jamás vistos enEstados Unidos” y dicen que el objetivo de la demanda es “detener el esquema anticompetitivo más descarado y deliberado en una generación”.

Las grandes plataformas de internet se enfrentan a un alto nivel de fiscalización de sus prácticas comerciales tras años de inacción virtual en Washington. Tanto el Departamento de Justicia como la Comisión Federal de Comercio, que comparten las atribuciones de aplicar las leyes antimonopolio, han anunciado amplias revisiones del sector tecnológico, lo que indica que Facebook y posiblemente Amazon.com Inc. se someterán a investigaciones paralelas por parte de ambas agencias.

Respuesta de Facebook

“Operamos en un entorno competitivo donde las personas y los anunciantes tienen muchas opciones”, dijo Facebook en un comunicado enviado por correo electrónico. “En el entorno actual, donde los abogados de los demandantes ven oportunidades financieras, las demandas de este tipo no son inesperadas, pero carecen de fundamento”.

Las compañías que demandan dicen que es necesario lograr que Zuckerberg desinvierta para que Facebook termine con su comportamiento anticompetitivo.

“No existe un recurso legal adecuado para prevenir el daño irreparable que ha resultado, y continuará, debido al control sostenido de Facebook por parte de Zuckerberg”, dijeron las compañías.

Facebook abrió su plataforma a los desarrolladores cuando necesitó su ayuda para recuperar terreno a principios de la década de 2010 en el mercado móvil de rápido crecimiento y luego despidió a muchos de ellos cuando ya no los necesitaba o cuando comenzó a verlos como rivales, afirman las empresas en la demanda.

La compañía bloqueó el acceso de muchos desarrolladores a los datos de los usuarios, con lo que inutilizó sus aplicaciones y obligó a algunos a cerrar, según la demanda.