El rival de WeWork se retira del Reino Unido

El director ejecutivo de RocketSpace, Duncan Logan, dijo a sus empleados británicos el mes pasado que quedarían sin trabajo después del 20 de diciembre, según una persona familiarizada con los planes, que pidió no ser identificada porque la información es privada. En cambio, la compañía se reenfocará en servicios de financiación para nuevas empresas, según correos electrónicos vistos por Bloomberg News.

La oficina de 1.500 puestos de trabajo en el distrito de Islington del norte de Londres ya eliminó el material publicitario de su sitio web y ya no permite que los visitantes soliciten recorridos. RocketSpace ha dicho que planea cerrar RocketSpace UK Ltd. y RocketSpace Angel Ltd. para abril, según documentos regulatorios. Este último tenía deudas cercanas a 9 millones de libras (US$11.600 millones) con vencimiento este año, pero la compañía cuenta con suficiente dinero para pagarla, según la presentación de noviembre.

Representantes de la compañía no pudieron ser contactados de inmediato, ya que las líneas telefónicas se habían desconectado o desviado a mensajes de voz. Logan no respondió de inmediato tras ser contactado a través de LinkedIn.

La decisión sigue a la revisión exhaustiva de WeWork de sus planes de expansión en Londres, luego de su rescate por parte de SoftBank Group Corp. La asediada compañía de oficinas está reevaluando si procede con cerca de 28 posibles negocios de oficinas en su segundo mercado más grande, dijeron personas con conocimiento del asunto. La compañía tiene problemas de liquidez y también advirtió al personal europeo, cuya mayoría reside en Londres, que se avecinan recortes de empleos, informó Bloomberg el mes pasado.

La expansión de RocketSpace en el Reino Unido en 2017 fue el primer mercado de la compañía fuera de Estados Unidos, ayudado por una asociación con Royal Bank of Scotland Group Plc. RBS tiene un contrato de arrendamiento a largo plazo en el edificio Regents House, que abarca alrededor de 60.000 pies cuadrados (5.575 metros cuadrados), según una persona con conocimiento del contrato. Es probable que el banco busque un nuevo inquilino para subarrendar el espacio, aunque todavía no se han tomado decisiones definitivas, dijo la persona.

"Como banco, estamos orgullosos de nuestra asociación con RocketSpace y de lo que han logrado muchas de las startups tecnológicas innovadoras con sede en Regents House en los últimos dos años", dijo Simon McNamara, director administrativo de RBS Group. "Les deseamos a ellos y a sus miembros el mayor de los éxitos en sus proyectos futuros y esperamos trabajar con muchos de ellos a medida que aumenten sus negocios".

Según versiones archivadas del sitio web de RocketSpace, las instalaciones disponibles incluían oficinas privadas, despachos temporales para particulares y un espacio para eventos con 350 asientos, cocinas y duchas.