Gobierno británico podría cerrar el Parlamento para lograr brexit sin acuerdo

Jessica Shankleman

Boris Johnson se negó a descartar la suspensión del Parlamento para forzar un brexit sin acuerdo, en un desafío directo a los legisladores que intentan encontrar una manera de impedir que el próximo primer ministro británico lo haga. Sería una "locura absoluta" decirle a la Unión Europea que un no acuerdo ya no es una opción, por lo que el Parlamento debe seguir disponible, dijo el favorito como remplazo de Theresa May el jueves por la tarde.

Johnson prometió que si gana la carrera del Partido Conservador para convertirse en primer ministro, se asegurará de que el brexit ocurra antes del 31 de octubre "pase lo que pase". Dice que sacará al Reino Unido del bloque, incluso si no logra negociar un acuerdo que el Parlamento apruebe antes de esa fecha límite. "No preveo en particular las circunstancias en las que sería necesario prorrogar el Parlamento, ni me atrae contemplarlo".

Jeremy Hunt, el oponente de Johnson en la competencia por 10 Downing Street, dijo el jueves que "deploraba" a los parlamentarios que votaron para bloquear una salida sin acuerdo, y que renunciaría como primer ministro si no lograra sacar el brexit adelante.

Maniobra parlamentaria

Pero hay poca evidencia de que el nuevo primer ministro cuente con el apoyo suficiente de sus colegas para lograr una salida sin acuerdo. El jueves, May señaló que estaría dispuesta a oponerse a su sucesor si intenta forzar ese resultado.

La prórroga es una herramienta generalmente utilizada por los primeros ministros como una formalidad para disolver el Parlamento durante unos días y así poder comenzar una nueva sesión. Pero ahora algunos partidarios del brexit, entre ellos el excandidato al liderazgo Dominic Raab, sugirieron usar el procedimiento para suspender al Parlamento y evitar que los parlamentarios voten en contra de un no acuerdo a fines de octubre.

Hablando con periodistas de camino hacia la cumbre del G-20 en Japón, May se negó a prometer que seguirá las órdenes de Johnson o Hunt en las votaciones sobre la política del brexit. Ella ya votó en contra de abandonar la UE sin un acuerdo, argumentando que interrumpiría el comercio y dañaría la economía.

’Cuando se quiere se puede’

El jueves, los miembros conservadores del Parlamento organizaban otro intento para evitar que el Reino Unido salga de la UE sin un acuerdo. El Ministro de Hacienda, Ken Clarke, dijo que respaldará una medida que cierre partes del gasto del gobierno en caso de un brexit sin acuerdo. La enmienda, presentada por el exfiscal general, Dominic Grieve, cortaría la financiación a algunos departamentos si el gobierno saca al Reino Unido de la UE sin un acuerdo a menos que primero obtenga la aprobación del Parlamento.

Johnson también intentó minimizar los riesgos económicos de una salida sin acuerdo, y dijo que las advertencias de escasez de alimentos y la interrupción de los vuelos eran "tonterías". "Los aviones volarán, habrá agua potable, pase lo que pase el 1 de noviembre en este país, y habrá productos lácteos, glucosa y suero", dijo, sin dar detalles de cómo garantizaría los suministros. "Cuando se quiere se puede".