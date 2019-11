Siemens sopesa comprar 8% de Siemens Gamesa a Iberdrola: fuentes

Eyk Henning y Oliver Sachgau

Siemens AG está considerando comprar el 8% del fabricante de aerogeneradores Siemens Gamesa Renewable Energy SA a Iberdrola SA para reforzar sus participaciones en energía, según personas familiarizadas con el asunto.

Siemens podría pagar una prima respecto al valor actual de aproximadamente 720 millones de euros (US$793 millones), elevando su participación a alrededor de un 67%, dijeron dos de las personas, que pidieron que no se revelara su identidad porque el asunto es privado. Una decisión futura para adquirir el resto de las acciones en circulación de Siemens Gamesa sería posible en una fecha posterior, dijeron las personas. No se ha tomado ninguna decisión y no hay certeza de que las deliberaciones vayan a resultar en una transacción, dijeron.

Representantes de Siemens e Iberdrola rehusaron hacer comentarios. Una portavoz de Siemens Gamesa dijo que no podía proporcionar comentarios inmediatos.

Siemens está trabajando en un plan de escisión el próximo año de su negocio de electricidad y gas, Siemens Energy, que tendrá una participación del 59% en Siemens Gamesa. La adquisición de la totalidad de Siemens Gamesa eliminaría cierta complejidad en la operación y la estructura de la futura escisión.

El responsable ejecutivo de Siemens, Joe Kaeser, dijo en una entrevista a principios de este mes que quiere deshacerse de alrededor del 75% de la división de energía con el tiempo. El negocio de energía y gas es el mayor de Siemens en ingresos, pero genera el margen de beneficios más bajo. Lleva años enfrentándose a dificultades ante la caída de los pedidos mundiales de centrales térmicas.

Kaeser ha escindido una serie de actividades en los últimos años entre las que se incluyen energía renovable y atención médica. En 2016, Siemens y su antiguo competidor, Gamesa Corp Technologica SA, llegaron a un acuerdo por el que la compañía alemana inyectaba sus operaciones de turbinas en el grupo español a cambio de una participación. El regulador de valores español en ese momento eximió a Siemens de presentar una oferta obligatoria al resto de accionistas de Gamesa.

La asociación no siempre ha ido bien y las sinergias no fueron suficientes para compensar la caída de los precios de las turbinas, una mayor competencia y la disminución de la demanda. Las fricciones quedaron expuestas a finales de 2017, cuando el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, dijo que no podían estar contentos con una compañía cuyo valor había disminuido más del 50% en seis meses.