Snap sube casi 220% en 2020 con favorable comentario de Goldman

Ryan Vlastelica

Las acciones de Snap Inc. repuntaron el martes, extendiendo un impresionante avance que ha llevado a la empresa de redes sociales a aumentar en más de tres veces el valor de sus títulos en 2020.

La fuerte alza se produjo después de que Goldman Sachs elevara su precio objetivo para la acción de US$47 a US$70, aduciendo una perspectiva más optimista para el crecimiento de los ingresos. Innovaciones tecnológicas y asociaciones para sus productos, combinadas con un contexto más favorable para los anuncios digitales, “aumentan la probabilidad de una aceleración del crecimiento de los ingresos mucho más allá de los pronósticos de consenso en el cuarto trimestre y más allá”, escribió el banco de inversión.

Snap subió hasta un 11% en su mayor avance intradía desde octubre, cuando fue impulsada por un informe trimestral mucho mejor a lo esperado. La empresa matriz de Snapchat ha repuntado más de 500% desde su mínimo de marzo, un movimiento que la ha elevado desde menos de US$10 a más de US$50, cifra cercana a un récord.

Snap acumula un alza de alrededor de 220% en 2020, opacando con creces el repunte de casi 70% de Twitter Inc. y el avance de 36% de Facebook Inc.. De las compañías de redes sociales más destacadas que cotizan en bolsa, solo Pinterest Inc. ha superado a Snap con un alza cercana a 270% en lo que va del año.