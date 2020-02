Spotify pagaría US$250M por The Ringer en impulso hacia podcasts

Lucas Shaw

Spotify Technology SA está pagando cerca de US$200 millones por adelantado por The Ringer, el creciente portal de deportes y cultura pop, como parte de su impulso hacia los podcasts, según una persona con conocimiento del asunto.

El precio previamente no revelado de 180 millones de euros será seguido por más de US$50 millones más tarde, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque los términos no son públicos. Se espera que Spotify, el servicio de transmisión de audio más grande del mundo, detalle los costos en una presentación regulatoria próximamente.

Spotify ahora ha gastado más de US$600 millones para adquirir cuatro compañías que pueden acelerar su negocio podcast: The Ringer, Gimlet Media, Anchor y Parcast. Tres de esas compañías son estudios que producen muchos podcasts, mientras que la cuarta, Anchor, fabrica herramientas para podcasters.

Spotify ya opera el servicio de música paga más grande del mundo y ahora desafía a Apple Inc. para ser la vía dominante de escucha de podcasts. La compañía ha encargado series exclusivas originales además de sus adquisiciones.

Spotify considera que los podcasts son un negocio que podría ayudar en su camino hacia la rentabilidad. Si bien la compañía tiene 124 millones de suscriptores y sus ventas crecieron 24% en el último trimestre, pierde dinero porque las discográficas, las editoriales y los artistas recaudan más de 65 centavos de cada US$1 en ingresos. Los podcasts pueden aumentar las ventas de publicidad de Spotify y, eventualmente, podrían diluir la participación de la industria de la música.

Ganancias financieras

El acuerdo es una ganancia inesperada para Bill Simmons, autor con mejores ventas que fundó The Ringer en 2016 después de una larga carrera en ESPN como columnista y personalidad en el aire. The Ringer emplea a docenas de periodistas que escriben para sus sitios web, pero hace un llamamiento a Spotify principalmente como una gran red de podcasts de deportes y cultura pop.

El deporte es uno de los géneros más populares en la radio y en los podcasts, y Spotify y The Ringer ya colaboran en un programa diario llamado “The Hottest Take”. El podcast homónimo de Simmons es el más popular en la red, presenta entrevistas con atletas profesionales, celebridades y, la semana pasada, con el antiguo jefe de Simmons, el director ejecutivo de Walt Disney Co., Bob Iger.

Simmons era el mayor accionista de The Ringer. HBO, una división de AT&T Inc., tenía una participación de 10%. El acuerdo requiere que Simmons siga trabajando en Spotify durante algún tiempo, y también incluye protecciones para garantizar que Spotify no elimine a gran parte de su personal, dijo la persona.