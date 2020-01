La tasa de mortalidad por cáncer en EEUU registra mayor caída anual

Robert Langreth

La tasa de mortalidad por cáncer en Estados Unidos mostró la mayor caída registrada debido a que avances en los tratamientos para los tumores de pulmón, como la cirugía asistida por vídeo, ayudaron a prolongar la vida de los pacientes.

La tasa de mortalidad por cáncer se ha reducido gradualmente durante 26 años, gracias en gran parte a una disminución de las personas que fuman tabaco. Pero desde 2016 a 2017, el período más reciente disponible, la tasa cayó un 2,2%, la mayor disminución en un solo año, según un informe publicado el miércoles por la American Cancer Society. Esto contrasta con una disminución anual media de 1,5% durante la década.

La caída se traduce en aproximadamente 2,9 millones muertes por cáncer menos de las que habrían ocurrido si las tasas de mortalidad hubieran permanecido en su punto máximo. Para el cáncer de pulmón específicamente, la tasa de mortalidad disminuyó un 4,3% anual entre 2013 y 2017.

“Realmente es el cáncer de pulmón lo que está impulsando esto”, dijo Rebecca Siegel, directora científica de investigación de seguimiento de la American Cancer Society y autora principal del nuevo estudio. “Encontramos aumentos en la supervivencia del cáncer de pulmón en todas las etapas del diagnóstico”.

Siegel atribuyó la disminución de las muertes a las mejoras en los tratamientos, incluida la cirugía asistida por vídeo que permite que más pacientes con tumores pulmonares en etapa temprana cumplan las condiciones para poder ser operados; un tratamiento de radiación más preciso; y una mejor tecnología de diagnóstico que permite a los médicos evaluar mejor la etapa del tumor para que el paciente reciba el mejor tratamiento de inmediato. En etapas posteriores de la enfermedad, nuevos medicamentos especializados para genes específicos que causan enfermedades están beneficiando a pacientes cuyos tumores tienen esos defectos genéticos.

En general, las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón han disminuido en un 51% para los hombres desde su pico en 1990, y en un 26% para las mujeres desde su pico en 2002.

No obstante, el cáncer de pulmón sigue provocando la muerte de muchas más personas que cualquier otro tumor. Causará más de 135.000 muertes este año, aproximadamente el 22% de todos los fallecimientos por cáncer, estima la American Cancer Society.

Existe la posibilidad de más progreso en futuros informes. Esto se debe a que las estadísticas más recientes sobre la tasa de mortalidad solo llegan hasta 2017, y es probable que no incluyan el impacto potencial en la mortalidad por cáncer de pulmón de los medicamentos de inmunoterapia como Keytruda, de Merck & Co., y Opdivo, de Bristol-Myers Squibb Co. Esos tipos de medicamentos han resultado en mejoras rápidas en las tasas de mortalidad por melanoma, pero solo se han utilizado ampliamente en el cáncer de pulmón en los últimos años.

Pero no son todo buenas noticias en el informe, basado en datos del Gobierno de Estados Unidos. Las tasas de mortalidad por cáncer de próstata se han aplanado recientemente después de un período de disminución. Eso puede deberse a que muchos médicos dejaron de usar la controvertida prueba de antígeno prostático específico, o PSA, que puede detectar la enfermedad pero que podría resultar en un tratamiento excesivo de hombres cuyos tumores no resultarían siendo letales, dijo Siegel.

“Aunque sin duda estaba causando daño, también contribuía a la disminución de la mortalidad”, dijo Siegel. Lo que se necesita ahora son mejores pruebas de diagnóstico para detectar solo los cánceres de próstata que causarán daño.

Las tasas de mortalidad de la población se consideran una de las formas más fiables de medir el progreso en el tratamiento y la prevención del cáncer. Por el contrario, las tasas de supervivencia del cáncer a veces pueden verse influenciadas por mejoras en el diagnóstico de tumores pequeños en etapa temprana que no necesariamente serían mortales.

Los resultados se han publicado en CA: A Cancer Journal for Clinicians.