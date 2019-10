Taylor Swift no se escapa de demanda por derechos de autor

Edvard Pettersson

Después de todo, Taylor Swift no escapará tan fácilmente de las acusaciones de que su éxito de 2014 “Shake It Off” copió ilegalmente la lírica de “Playas Gon ‘Play”.

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos en San Francisco revocó el lunes el fallo de un juez que desestimó la demanda por violación de derechos de autor por parte de las dos compositoras de la canción de 2001 del grupo femenino 3LW.

La corte de apelaciones no estuvo de acuerdo con la conclusión del juez de que la letra de la canción de 2001 —”playas, they gonna play, and haters, they gonna hate”— no era lo suficientemente original como para acceder a la protección de derechos de autor.

No era labor del juez decidir sobre el “valor de un trabajo expresivo”, dijo el tribunal de apelaciones, citando una decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de 1903 que advertía sobre hacerse jueces finales de obras creativas.

La decisión es un revés para los creadores de éxitos que tratan de cambiar el rumbo de las demandas por derechos de autor sobre frases musicales más pequeñas que, según ellos, no están protegidas por la ley.

La misma corte de apelaciones sopesa por segunda vez si Led Zeppelin robó los acordes iniciales de “Stairway to Heaven” de una oscura pista instrumental de 1968 de una banda de California. El año pasado, un panel de tres jueces emitió un veredicto del jurado a favor de Led Zeppelin. En una reconsideración habitual de 11 jueces, el tribunal tendrá que decidir si limitar las demandas por similitudes aparentemente triviales.