Televisa y Live Nation acuerdan suspensión en venta de Ocesa

Andrea Navarro

La televisoraa mexicana Grupo Televisa SAB y Live Nation Entertainment Inc. han llegado a un acuerdo de suspensión en la adquisición de la participación accionaria de Televisa en Ocesa Entretenimiento SA.

Live Nation informó a Televisa que, basándose en una serie de argumentos que no fueron revelados, no están obligados a cerrar la adquisición, dijo Televisa en un comunicado. La compañía dijo que no está de acuerdo con los argumentos.

Televisa dijo que había vendido su participación accionaria del 40% en su negocio de conciertos a Live Nation por 5.210 millones de pesos (US$217,4 millones) en julio. El acuerdo también incluyó un dividendo de aproximadamente 350 millones de pesos. La venta fue parte del renovado enfoque de Televisa en contenido y distribución.

“Las partes celebraron un acuerdo de suspensión para permitir que ocurran las conversaciones correspondientes”, dijo la compañía. “Televisa se reserva todos sus derechos en relación con dichos argumentos y cualquier acción relacionada, incluyendo el caso de que no se llegue a un acuerdo durante el plazo del acuerdo de suspensión”.

La compañía revisará todas las acciones posibles aplicables bajo los contratos existentes y la ley, dijo.

Las acciones cayeron hasta 3,6% el miércoles. Sus recibos de depósito estadounidenses cayeron hasta 5,6%.

Ocesa tiene operaciones en México, Centroamérica y Colombia, dijo Televisa en el momento del anuncio de venta. Necesitó aprobaciones regulatorias y la venta de una porción de Corporación Interamericana de Entretenimiento de su participación en Ocesa a Live Nation, dijo Televisa.