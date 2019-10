Third Point culpa a Argentina por su mayor pérdida en el 3T

Ben Bartenstein

La mayor caída de Third Point LLC en el tercer trimestre provino de una apuesta por la deuda soberana argentina, reflejada en la crisis posterior a la sorprendente y decisiva victoria del candidato de la oposición, Alberto Fernández, en las primarias presidenciales del 11 de agosto, dijo el fondo de cobertura con sede en Nueva York en una carta a los inversores.

Third Point, dirigido por el inversor Dan Loeb, dijo que las notas argentinas generaron “ganancias significativas” para la empresa de 2014 a 2016. El fondo de cobertura dijo que calculó mal lo fácil que el “hostil al mercado” Fernández derrotaría al presidente Mauricio Macri.

Tras la desproporcionada victoria, el peso argentino cayó a un mínimo histórico, las acciones sufrieron su segunda mayor venta de las últimas siete décadas y aumentó la preocupación por otra oleada de incumplimientos. Macri impuso los controles de capital que había aplicado al asumir la presidencia en 2015. Ahora, la victoria de Fernández en las elecciones generales del domingo es un final inevitable.

“Al no anticipar el alcance de la derrota de Macri en las elecciones primarias, nuestro error más significativo fue no considerar el efecto secundario al pensar que en ese escenario, Argentina estaría sin rumbo durante casi tres meses entre las elecciones primarias de agosto y las elecciones de octubre y el caos económico que podría sobrevenir”, se lee en la carta de Third Point.

La firma dijo que vendió parte de su posición en Argentina a niveles más altos que los que prevalecen actualmente. Third Point dijo que espera que comiencen las negociaciones de reestructuración de la deuda después de las elecciones. Si bien eso generará una mayor volatilidad, los bonos en última instancia se recuperarán hasta un 50% frente a los precios actuales, dijo la firma.