TripAdvisor reduce 25% de su personal por paralización de viajes

Olivia Carville y Mark Gurman

TripAdvisor Inc. reducirá cerca de una cuarta parte de su fuerza laboral en un intento por reducir los costos a medida que la pandemia mundial de coronavirus afecta gravemente el sector de viajes.

TripAdvisor, con sede en Needham, Massachusetts, eliminará 600 puestos de trabajo en Estados Unidos y otros 300 en distintas oficinas en todo el mundo, según personas con conocimiento del asunto. La mayor parte del resto de los empleados se verán obligados a aceptar una reducción salarial de 20%, mientras que la compañía cerrará sus oficinas en San Francisco y Boston, según las personas, que pidieron no ser identificadas debido a que la información aún es de carácter privado. Un portavoz de TripAdvisor confirmó que la compañía está reduciendo empleos. Axios informó de las medidas antes, sin proporcionar detalles.

El brote de COVID-19 ha diezmado el sector de viajes luego de que muchos países impusieran cuarentenas, poniendo fin a viajes de negocios y planes de vacaciones. La calificación crediticia de Expedia Group Inc. fue rebajada, la esperada salida a bolsa de Airbnb Inc. está en peligro y el director ejecutivo de Booking Holdings Inc., Glen Fogel, que dio positivo por coronavirus, solicitó ayuda del gobierno.