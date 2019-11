Trump y Xi muestran ideas diferentes sobre un posible acuerdo comercial

Bloomberg News

El presidente chino, Xi Jinping, dijo que su país quiere trabajar hacia un acuerdo comercial de fase uno con Estados Unidos que se base en parte en la “igualdad”, un principio rector que solo unas horas después el presidente Donald Trump dijo que no comparte. “No me gustó su palabra ‘igualdad’ porque comenzamos muy bajo”, dijo Trump en una entrevista el viernes en Fox News. “Esto no puede ser como un trato parejo, porque estamos comenzando en el piso y ya están en el techo. Así que necesitamos un trato mucho mejor”.

Seis semanas después de que Trump declarara que había asegurado un “acuerdo, en su primera fase, sujeto a que se escribiera” en tres a cinco semanas, la disputa sobre la justicia ilustra cómo las diferencias fundamentales permanecen. Trump repitió su crítica de que China “nos llevó a los limpiadores” con políticas comerciales injustas a lo largo de los años, poniendo el precio del desequilibrio en US$500.000 millones.

Aún así, Trump expresó optimismo de que pronto podría alcanzarse un pacto inicial y dijo que “tenemos una muy buena oportunidad de llegar a un acuerdo”. En sus comentarios del viernes anterior, Xi enfatizó que las conversaciones deben llevarse a cabo en una atmósfera de “respeto mutuo” y dijo que China no ha sido el agresor. “No iniciamos esta guerra comercial y esto no es algo que queremos”, dijo el líder chino. “Cuando sea necesario, lucharemos, pero hemos estado trabajando activamente para tratar de no tener una guerra comercial”.

En privado, los negociadores de ambos países han estado hablando regularmente en los últimos días, tratando de cerrar las diferencias restantes sobre cuestiones que incluyen las promesas chinas de comprar productos agrícolas estadounidenses, proteger los derechos de propiedad intelectual y abrir aún más su economía a las empresas extranjeras. Pero todavía están teniendo dificultades acordar exactamente qué aranceles revertiría cada parte como parte del paso inicial del acuerdo.

El miércoles, el principal negociador comercial de China, Liu He, indicó que era “cautelosamente optimista” acerca de llegar a la primera fase de un acuerdo. Liu hizo los comentarios en un discurso en Pekín el miércoles antes del Foro de Nueva Economía, organizado por Bloomberg Media Group, una división de Bloomberg LP, la compañía matriz de Bloomberg News. Algunos de los extranjeros que se reunieron con Xi el viernes también estuvieron en Pekín para asistir al foro.

El sueño de China

Xi enfatizó que el objetivo general del país no era “un sueño sobre la hegemonía”, sino más bien “trabajar para hacer realidad el sueño chino de renovación” y garantizar que el país nunca más sea humillado. “Solo estamos tratando de restaurar nuestro lugar y nuestro papel en el mundo, en lugar de revivir los días humillantes de la era semicolonial y semifeudal”, dijo Xi. “En esos días había carteles en Shanghái que decían que los chinos y los perros no podían entrar, y que no volveremos a revivir esos días”.

Una de las tres demandas clave para cualquier acuerdo comercial con Estados Unidos es que debe ser “equilibrado” para garantizar la “dignidad” de ambos países, lo que indica que esta búsqueda de respeto todavía motiva la política. Los mercados de renta variable de EE.UU. se han disparado a récords por el optimismo sobre una tregua en la guerra comercial. Pero el viernes las acciones se dirigían a su primer descenso semanal desde principios de octubre.

El último obstáculo potencial se produjo después de que Liu hiciera sus comentarios a la hora de la cena, cuando la Cámara de Estados Unidos votó 417-1 a favor de una legislación que respalda a los manifestantes de Hong Kong y el Senado ya aprobó por unanimidad. En su entrevista con Fox, Trump declinó a decir si firmaría la legislación, y agregó que es “un factor complicado, no hay dudas al respecto”, en las discusiones comerciales en curso.