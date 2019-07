Twitter amplía normas sobre contenidos de odio contra religiones

Kurt Wagner

Twitter expandió el martes sus pautas para los usuarios, a fin de eliminar los tuits que "deshumanicen a otros sobre la base de la religión" y exigirá que los usuarios que comparten esos mensajes los eliminen si quieren recuperar el control de su cuenta.

La red social prohibió anteriormente a los usuarios hostigar a otros por sus creencias religiosas o usar lenguaje deshumanizante, como calificar a alguien de "rata" o "virus" por su religión, pero eso se mantenía en un nivel personal, es decir, se consideraba una infracción solo si el abusador hablaba específicamente de otro individuo.

Con este cambio, cualquier persona que use lenguaje deshumanizante en contra de un grupo religioso tendrá que eliminar el tuit, incluso si no menciona a una persona en particular.