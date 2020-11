Twitter destina US$100M para combatir injusticia racial, pobreza

Isabelle Lee

Twitter Inc. está invirtiendo US$100 millones en una red de instituciones financieras de desarrollo comunitario para “combatir la injusticia racial y la pobreza persistente” mediante préstamos a comunidades de color en todo Estados Unidos.

La inversión se utilizará para proporcionar préstamos a largo plazo por debajo de la tasa de mercado otorgados por Opportunity Finance Network, la red nacional de instituciones financieras de desarrollo comunitario (o CDFI por sus siglas en inglés), a prestatarios negros, latinos, indígenas y rurales, dijo Twitter el jueves en un comunicado.

Hay más de 1.100 CDFI en el país que administran más de US$222.000 millones. En 2018, aproximadamente el 85% de los clientes de los CDFI eran de bajos ingresos, el 58% eran personas de color, el 48% eran mujeres y el 26% personas de poblaciones rurales.

Twitter es el primer inversionista corporativo en el fondo, que tiene como objetivo recaudar US$1.000 millones en capital de socios corporativos y filantrópicos.

El anuncio se produce cuando otras empresas también se comprometieron a combatir la desigualdad racial este año. Square Inc., que, al igual que Twitter, está dirigido por Jack Dorsey, se comprometió en septiembre a invertir US$100 millones a través de una serie de fondos para comunidades de color desatendidas. Netflix Inc. destinó en junio US$100 millones a prestamistas que sirven a la comunidad negra, y PayPal Inc. se comprometió en octubre a inyectar US$50 millones a los fondos de capital de riesgo incipientes liderados por los fundadores de Black and Latinx.

Twitter también dijo que se había asociado con Operation HOPE, una organización sin fines de lucro que proporciona educación financiera e inclusión económica a las comunidades marginadas, y que reinvertirá parte de sus rendimientos de los préstamos otorgados a la CDFI a la organización.

“Esta es una filantropía corporativa renovable y duradera que crea un plan para que otras compañías se unan a nosotros en este trabajo crítico”, dijo el director financiero de Twitter, Ned Segal, en el comunicado.