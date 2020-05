Uber lidera inversión de US$170M en patinetas eléctricas Lime

Nate Lanxon

Uber Technologies Inc. está liderando una ronda de inversión de US$170 millones en la compañía de alquiler de patinetas Lime, un salvavidas para una startup en riesgo por la caída en los números de clientes y los despidos de la empresa.

Alphabet Inc., GV y Bain Capital Ventures, junto con otras partes interesadas nuevas y existentes, también participaron, dijo Lime en un comunicado el jueves. Como parte del acuerdo, Lime adquirirá las operaciones comerciales de uso compartido de bicicletas Jump de Uber y las dos compañías ampliarán la integración de sus aplicaciones móviles.

La ronda de inversión valoró a Lime en US$400 millones, dijo una persona familiarizada con los términos que pidió no ser identificada porque son privados. Es una caída masiva desde los US$2.400 millones, valoración que los inversionistas dieron a la compañía en una ronda de financiación el año pasado. Lime no comentó sobre la valoración en el comunicado.

Los inversionistas en capital de riesgo han invertido más de US$1.000 millones en los últimos años en dos nuevas empresas que alquilan patinetas eléctricas, Lime y Bird, pero comenzaron a caer en desgracia este año. Primero, los modelos comerciales no rentables pasaron de moda, y luego la pandemia obligó a los clientes a permanecer en casa. Ambas compañías tuvieron que reducir drásticamente sus flotas a mediados de marzo.

Lime dijo en enero que recortaría 14% del personal, alrededor de 100 empleados, y se retiraba de una docena de mercados en un intento por obtener rentabilidad. En marzo, dijo que estaba “reduciendo o pausando” el servicio en todos los mercados excepto Corea del Sur. En abril, se anunciaron más recortes de empleos.

Lime indicó que su director ejecutivo, Brad Bao, sería reemplazado por Wayne Ting, anteriormente director de operaciones de la compañía. Bao continuará como presidente de la junta.

Las medidas globales de autoaislamiento y las prohibiciones gubernamentales de viajar habían diezmado la capacidad de Lime de generar ingresos a partir de los cientos de miles de patinetas que tiene en todo el mundo. La compañía pasó de 147.000 viajes en patineta a nivel mundial el 14 de marzo a unos 52.000 tres días después, cuando Europa entró en cuarentena.

Las compañías de patinetas también sufren una fuerte disminución en el gasto de transporte y una nueva aversión a la economía compartida. Esta combinación de factores también pesa mucho sobre Airbnb Inc., Getaround Inc., Lyft Inc. y Uber. Lyft dijo el miércoles que recortará 17% de su fuerza laboral.