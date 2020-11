Vacuna para el covid será la nueva atracción turística

Tyler Cowen

El covid-19 ha llegado con muchas decisiones nuevas y difíciles para la vida de las personas, y ahora hay otra, particularmente para los estadounidenses adinerados: si una vacuna aún no estuviera disponible en Estados Unidos, ¿viajaría a otro país para acceder a una?

Ahora sí podemos tener una idea decente de qué país está ganando la carrera de la vacuna, y no es EE.UU. Actualmente se está distribuyendo una vacuna china, y hasta ahora parece ser segura y modestamente efectiva. Los datos no son lo suficientemente claros como para acceder a una ahora, pero es fácil imaginar que en un mes o dos la vacuna china será una opción plausible.

Y no, probablemente no tendrá que ir a China por el pinchazo. Las vacunas chinas se están distribuyendo a nivel mundial y ya están en pruebas exhaustivas en Emiratos Árabes Unidos. El momento es incierto, pero con retrasos en el lado estadounidense, es completamente posible que en enero pueda recibir una vacuna “lo suficientemente buena” en Dubái, pero no en Dallas.

Entonces, ¿se subiría a ese avión?

También se habla de que el Reino Unido y Alemania tendrían algunas vacunas disponibles antes de Navidad, y que habrá una mayor oferta poco después. La Unión Europea tiene una política explícita, al establecer un umbral de efectividad más bajo, para aprobar algunas vacunas que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. no aprobará. Igual, el umbral de seguridad en la UE debería estar bien.

Uno podría pensar que habrá reglas de asignación complicadas que limitarán su capacidad, como extranjero, para tener acceso a estas vacunas. Eso es probablemente cierto, pero también habrá excepciones. Digamos que usted es una enfermera de primera línea en el extranjero y que ya tuvo covid en marzo. La clínica privada para la que trabaja podrá solicitar una vacuna en su nombre, pero luego se la dará a un extranjero visitante por US$20.000, por ejemplo.

Las regulaciones sobre estas vacunas serán tan nuevas que seguramente habrá lagunas, así que no piense que esto es necesariamente una transacción ilegal o del mercado negro. Es más parecido a un mercado gris. Puede haber algún riesgo legal, por supuesto, y cuanto más alto sea, mayor será el precio para inducir a algunos vendedores a desviar la oferta.

O imaginemos que los chinos alienten a algunos países a establecer programas de turismo con vacunas completamente legales para los estadounidenses ricos, aunque solo sea para obtener una victoria de propaganda y hacer hincapié sobre la dependencia. He escuchado que Camboya es preciosa en invierno.

EE.UU. podría estar de acuerdo con esto. Si primero se aprueban vacunas razonables en otros países, las élites estadounidenses podrían iniciar una especie de revuelta. En lugar de corregir el engorroso sistema de aprobación y distribución de vacunas de EE.UU., al Gobierno federal podría resultarle más fácil alentar a una nación o dos aliadas a ofrecer su producto a turistas estadounidenses. No será justo, pero EE.UU. podría pensar que la creación de un sistema de este tipo para los acomodados aplacará su oposición al statu quo.

¿Cómo sería el turismo de vacunas? Recibirá múltiples pruebas rápidas antes de abordar el avión y tomar su asiento de clase ejecutiva. Al aterrizar en Dubái o Hong Kong, estará en cuarentena brevemente, recibirá su inyección, luego pasará unos días más bajo observación y cuarentena en el hotel. Luego volará de regreso a casa. En cuanto al pago, tal vez lo haya realizado por bitcóin de manera anticipada. Usted está pagando más por la fiabilidad y la reputación de la clínica que por la vacuna en sí.

¿El turismo de vacunas no es ético? Es difícil saber. Por un lado, es posible que le esté quitando la vacuna a alguien que la necesita más. Por otro lado, existe un riesgo comparable y probablemente mayor de que cualquier método de asignación de vacunas aprobado por el Gobierno, sea el que sea, será menos que moralmente óptimo.

Digamos que el Gobierno intenta ser lo más objetivo posible mediante el uso de un algoritmo para clasificar a los ciudadanos en función de su necesidad de una vacuna. ¿Cuántas personas dirían que está mal seguir el algoritmo? ¿Serían el turismo de vacunas y las fuerzas del mercado más injustas? Extranjeros adinerados viajan a EE.UU. todo el tiempo para obtener mejores tratamientos médicos sin que ello provoque una indignación moral generalizada.

Además, y para decirlo sin rodeos, si usted es una persona altamente productiva que dirige un negocio y crea muchos empleos, probablemente sea mejor para la sociedad que se vacune rápidamente. Y no es solo para mantenerlo saludable. También es para reducir su riesgo percibido para que pueda viajar, ir a reuniones y hacer sus cosas. ¿Es tan malo que el egoísmo y el altruismo coincidan?

Así, el covid-19 no presenta tanto una nueva opción pero sí una tendencia muy conocida, y es que allí donde haya algo que ganar, siempre habrá quien esté listo para aprovechar.