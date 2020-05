Valoración de ByteDance supera US$100.000M en mercados privados

Lulu Chen, Vinicy Chan y Zheping Huang

La valoración de ByteDance Ltd. ha aumentado al menos un tercio a más de US$100.000 millones en recientes transacciones privadas de acciones, dijeron personas familiarizadas con el asunto, lo que refleja expectativas de que el propietario de TikTok seguirá atrayendo a anunciantes pese a la pandemia de COVID-19.

Las acciones de la startup más valiosa del mundo han cambiado de manos recientemente a un precio que sugiere que su valor ha aumentado más de 33% desde aproximadamente US$75.000 millones durante una importante ronda de financiación hace dos años, dijeron las personas, que solicitaron no ser identificadas porque el asunto no es público. Algunas de esas transacciones valoraron a la compañía china en hasta US$140.000 millones, dijo una persona. Las operaciones son transacciones privadas y podrían no reflejar completamente las expectativas más amplias de los inversionistas.

ByteDance se ha convertido en una potente fuerza en línea en los últimos años, impulsada en parte por TikTok, una plataforma de videos cortos que ha seducido a adolescentes estadounidenses. Los inversionistas están ansiosos por obtener una tajada de una empresa que atrae a unos 1.500 millones de usuarios activos mensuales a una familia de aplicaciones que incluye Douyin, el gemelo chino de TikTok, así como el servicio de noticias Toutiao. Esto a pesar de que legisladores estadounidenses plantean preocupaciones de privacidad y censura sobre su funcionamiento.

La compañía estaba en las primeras etapas de exploración de una venta de acciones en el extranjero el año pasado, dijeron personas con conocimiento del tema. Pero cualquier propuesta sigue siendo un objetivo a largo plazo dado que ByteDance sigue bien financiado, agregaron las personas. ByteDance declinó hacer comentarios el miércoles. Entre sus patrocinadores figuran SoftBank Group Corp., General Atlantic y Sequoia.

ByteDance inició este año una ola de contratación que prevé alcanzar 40.000 nuevos empleos en 2020, con la esperanza de igualar el número de empleados de Alibaba en un momento en que las corporaciones tecnológicas de todo el mundo están despidiendo o reduciendo personal.

A largo plazo, la compañía tendrá que lidiar con el creciente escrutinio de Washington. Dos senadores prominentes han insistido en investigaciones sobre TikTok, etiquetándola como una amenaza a la seguridad nacional.