Venezuela incumple con su último bono; se viene batalla legal

Ben Bartenstein

El equipo que asesora al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se saltó el lunes el pago por los únicos bonos del país que no estaban en incumplimiento, lo que establece un enfrentamiento legal con los acreedores.

En lugar de pagar los US$913 millones adeudados en notas de Petróleos de Venezuela a 2020, los asesores de Guaidó dicen que emprenderán acciones legales contra los inversionistas para luchar contra cualquier esfuerzo por apoderarse de la garantía de los bonos: 50,1% de las acciones de Citgo Holding Inc. Su argumento es que la deuda es ilegal porque la Asamblea Nacional dirigida por la oposición nunca aprobó su emisión. El jueves, la administración Trump se movió para proteger temporalmente la garantía de los acreedores.

“A pesar de todos los esfuerzos realizados hasta la fecha, la junta administrativa ad hoc de PDVSA no ha logrado un acuerdo razonable con los tenedores de bonos”, dijo la junta en un comunicado. La junta “tomará acciones legales destinadas a proteger sus derechos, basada en la invalidez de los bonos 2020”.

Clearstream Banking, con sede en Luxemburgo, y Euroclear, con sede en Bruselas, las cámaras de compensación de la deuda, no recibieron los US$843 millones en capital y los US$71 millones en intereses adeudados el lunes, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Guaidó, reconocido por Estados Unidos y casi 60 países como el presidente interino de Venezuela, obtuvo una victoria de último minuto el jueves cuando el Departamento del Tesoro actualizó sus directrices de sanciones para impedir que los acreedores incauten sus garantías durante 90 días. Con el apoyo de la administración Trump, Guaidó y sus aliados dirigen en efecto Citgo, con sede en Houston, pero tienen poco control operativo sobre su matriz, PDVSA, con sede en Caracas.

Ashmore Group Plc, con sede en Londres, posee aproximadamente la mitad de los bonos PDVSA 2020, según datos compilados por Bloomberg. BlackRock Inc., T Rowe Price Group Inc. y Royal Bank of Canada se encuentran entre los otros principales titulares informados.